Apple TV

Preço: R$ 399 (sugerido)

Se o fato de se fechar num sistema não chega a ser um problema em produtos da Apple como iPad ou iPhone, com a Apple TV esse não é o caso. A razão de ser de um media center é o conteúdo e aqui o usuário está restrito ao que há no iTunes e a alguns aplicativos como YouTube, Netflix e Vimeo.

Admita-se, não é exatamente pouco. Mas, quando se pensa no tanto a mais que existe na web (em formatos que o iTunes não lê), ou mesmo em pen drives e HDs da sua casa (que não podem ser ligados por causa da falta de entrada USB), as limitações ficam evidentes. O outro lado da moeda: é à prova de vírus e a qualidade da reprodução tende a ser uniforme.

D-Link Boxee Box

Preço: R$ 599 (sugerido)

A vantagem do Boxee Box é a quantidade de opções. A caixa da D-Link traz para a TV uma experiência mais próxima a navegar na web ao aceitar inúmeros formatos de som e imagem (a Apple TV fica presa ao iTunes e alguns aplicativos). A navegação é ajudada pelo teclado que vem no controle remoto (mas o mouse faz falta). Já vem com 180 canais de conteúdo, como Wired, BBC, VEVO e Globo Digital. Com toda essa abertura, um antivírus se faz necessário. Entradas: HDMI, duas USB, ethernet, áudio óptico e áudio estéreo.

Seagate GoFlex TV

Preço: R$ 499 (sugerido)

O set-top box da Seagate não difere muito do Boxee Box em termos do que ele pode fazer: acesso direto a praticamente tudo que se pode ver no seu computador, dialogando com inúmeros formatos de áudio, vídeo e foto. As entradas se repetem: HDMI, ethernet, duas USBs, áudio óptico e áudio estéreo. Sua grande desvantagem: Wi-Fi, só se você comprar um adaptador opcional.

Veja texto da capa do Link dessa semana: Ver TV não é mais atividade passiva