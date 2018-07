Pensado nos que querem construir aplicativos para o Google Glass, o site Glass Sim simula o que o usuário vê usando os óculos conectados.

A ferramenta oferece várias das telas disponíveis nos óculos do Google (agenda, lembretes, resultados de jogos) para que o desenvolvedor possa ter uma ideia de como ficará seu projeto.

É possível até simular a paisagem, que no caso do uso de fato dos óculos seria qualquer coisa que estivesse na frente do usuário. No Glass Sim, imagens da webcam, do computador do usuário ou de uma galeria própria do site podem ser usadas para esse fim.

Clique aqui para ir ao Glass Sim.