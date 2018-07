Testamos o Motorola Razr D3 e o Sony Xperia J, que custam abaixo de R$ 800

Os smartphones estão cada vez mais acessíveis no País. Há dois anos, era preciso gastar acima de R$ 1 mil por um bom modelo. Hoje em dia, vários aparelhos com ótimos recursos custam a partir de R$ 400.

Por isso, escolhemos dois modelos mais em conta para avaliar. O primeiro é o Motorola Razr D3, que tem preço sugerido de R$ 799.

O Razr D3 é um bom exemplo de barateamento de recursos antes vistos como topo de linha. Com 1,2 GHz, seu processador tem a mesma configuração do Samsung Galaxy S2, que há dois anos era o modelo mais sofisticado da fabricante. O Razr D3 é ágil e, no teste, abriu rapidamente os aplicativos. Ele traz a versão 4.1 do sistema Android quase “pura”, uma vez que a Motorola praticamente não fez modificações.

Sua câmera de 8 megapixels (MP) tem um recurso chamado HDR, que consegue diferentes níveis de exposição e tira fotos boas de ambientes com pouca luz. O acabamento de plástico do telefone não é dos mais sólidos e o design é pouco atraente. Para compensar a deficiência estética, o D3 é leve, pesando apenas 120 gramas. O aparelho tem espaço para dois chips.

Já o Xperia J, da Sony, é mais bonito e anatômico, característica privilegiada pela parte traseira curvada. Mas é um produto com recursos modestos. O processador tem 1 GHz, a câmera 5 megapixels, e a versão do Android é a 4.0.

A tela de quatro polegadas tem boa resolução (245 pixels por polegada) e a qualidade do áudio surpreende. O armazenamento interno é de 4 gigabytes (GB), expansível para 32 GB com cartão de memória. O preço nos planos pré-pago fica em R$ 699. Um porém: ele só pode ser comprado, por enquanto, nas lojas da Claro (e com aqueles aplicativos da operadora que ninguém nunca usa). Uma promoção da empresa oferece o aparelho por R$ 150 – amarrado ao plano ilimitado 100 –, mas apenas para clientes que migrarem de operadoras concorrentes.

MOTOROLA RAZR D3

Preço | R$ 799 (sugerido)

Tela | 4 polegadas

Sistema operacional | Android 4.1

Câmera | 8 MP / 1.2 MP (frontal)

Armazenamento | 4 GB e entrada

para cartão microSD de até 32 GB

SONY XPERIA J

Preço | R$ 699 (pré-pago, na Claro)

Tela | 4 polegadas

Sistema operacional | Android 4.0

Câmera | 5 MP / VGA (frontal)

Armazenamento | 4 GB e entrada

para cartão microSD de até 32 GB