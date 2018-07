“Phablet” é certamente um dos nomes mais horrendos circulando hoje no mundo da tecnologia. Foi inventado para denonimar aparelhos que são meio smartphone, meio tablet. Coisa de quem entende muito de tecnologia, mas muito pouco de poesia.

O problema é que estamos ouvindo o nome mais e mais, já que virou tendência o lançamento de smartphones com telas que poderiam fazer as vezes de bandejas de salgadinhos em uma festa de tão grandes que são. Empresas importantes da área, como Sony e LG, colocaram à venda modelos com telas cujo tamanho começa em cinco polegadas.

A Nokia se junta ao clube com seu Lumia 1520, que traz o sistema Windows Phone e tem nada menos que seis polegadas de tela, tamanho que o aproxima muito de um tablet. Decididamente, o 1520 não é para quem quer um aparelho discreto.

O processador é feroz, com 2,2 gigahertz e quatro núcleos, e a câmera é daquelas de muitos e muitos megapixels, 20 para ser mais exato, e ainda com a tecnologia prata da casa, o PureView, que permite alta resolução em detalhes da imagem.

Pode-se dizer que modelos topo de linha com câmeras e processadores de tirar o fôlego são coisa corriqueira. O Lumia 1520, entretanto, vem com algumas graças que são só dele e que merecem atenção. Por exemplo, um sofisticado sistema de captura de áudio, com quatro microfones para estéreo direcionado, o que deve ajudar muito a qualidade de som de vídeos. A câmera também traz o recurso Refocus, que permite ajustar o foco de partes da imagem depois que a foto é tirada.

No software, vale mencionar o Storyteller, recurso que agrupa fotos de acordo com data, local ou evento, útil para botar ordem em acervos gigantescos. Na área dos aplicativos, antes um ponto fraco do Windows Phone, as notícias são boas. Há cada vez mais opções, incluindo a chegada de apps como Waze, Instagram, Vine e Tumblr.

Em termos de conectividade, o pacote é completo: 4G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth e NFC. Com tudo isso, o 1520 é um aparelho empolgante para a plataforma. Só vamos evitar “phablet”, por favor.

Nokia Lumia 1520

Sistema | Windows Phone 8

Processador | 2,2 GHz

Armazenamento | 32 gigabytes

Peso | 209 gramas

Tela | 6 polegadas

Câmera | 20 megapixels (traseira) 1,2 megapixels (frontal)

Preço | R$ 2.599 (sugerido)