Com smartphones trazendo câmeras cada vez mais sofisticadas, por que alguém iria querer um objeto que “apenas” tira fotos? Câmeras parecem estar fadadas aos profissionais do ramo, acreditam alguns, respaldados agora pela concordata da Kodak. É uma análise superficial e que não leva em conta uma série de fatores. Câmeras têm mais recursos para tirar fotos boas do que smartphones (alguns nem flash têm, afinal). Existem câmeras que custam menos de R$ 500 com qualidade de foto que nem os celulares de R$ 2 mil conseguem atingir. Muitas câmeras são bem mais resistentes do que frágeis smartphones que se espatifam em quedas corriqueiras. Sem falar que existem câmeras que se conectam à internet e postam suas fotos direto no Twitter e no Facebook. Separamos três modelos de câmeras que fazem coisas que nenhum smartphone consegue.

Panasonic Lumix TS3. Anunciada como pau para toda obra, a câmera passou em dois testes: superou queda de quase 2 metros e tirou fotos embaixo de um jato de água de torneira. O fabricante garante que ela pode submergir até 12 metros e funciona a até -10ºC. A TS3 produziu imagens diurnas e noturnas (com flash) com bom contraste e definição. Ela também tira fotos em 3D, que podem ser vistas em uma TV do tipo, e filma em Full HD. Produto | Panasonic Lumix TS3 Preço | R$ 1.999 Resolução | 12,1 MP Pró | Qualidade de imagem e resistência Contra | Visor pequeno

Nikon Coolpix S4100. O preço sugerido é de R$ 599, mas dá para encontrar até por menos. Considerando que sua resolução está na casa dos 14 MP, o modelo ganha no custo/benefício. O máximo que um smartphone chega nessa medida são 12 MP, em modelos que custam em torno de R$ 2 mil. Ela é compacta e as fotos são boas. A qualidade do vídeo deixa a desejar. Produto | Nikom Coolpix S4100 Preço | R$ 599 Resolução | 14MP Pró | Relação custo/benefício Contra | Qualidade do vídeo

Samsung SH 100. Com visor touchscreen e uma boa oferta de recursos, esse estiloso e discreto modelo da empresa coreana ainda “rouba” uma das vantagens dos smartphones. Ele se conecta a redes Wi-Fi, o que significa que você pode postar suas fotos no Facebook ou mandar via e-mail diretamente da máquina. Produto | Samsung SH 100 Preço | R$ 899 Resolução | 14 MP Pró | Conexão Wi-Fi Contra y Fotos com flash podiam ser melhores