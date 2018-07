The Vibe é uma ideia bem divertida combinando iPhone, música e impressão 3D.

Nesse projeto, o site Shapeways, loja de objetos feitos por impressoras 3D, se aliou ao site SoundCloud, espécie de rede social musical, para oferecer capinhas customizadas para iPhone.

O detalhe mais legal é que essa customização é feita com o desenho da onda sonora da música que você escolher. No exemplo da foto acima, usei a música “Retrovisor”, do novo álbum da Céu.

Uma vez escolhida a música e sua respectiva onda sonora, você paga US$ 19.95, a Shapeways faz a impressão tridimensional da capinha e manda para sua casa.

Mais detalhes aqui.