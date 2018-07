Não foi apenas o novo Android que andou dando as caras, uma semana antes de seu lançamento em evento oficial do Google.

O site Android Central pôs as mãos no que seria a próxima encarnação do tablet Nexus 7.

Publicou o vídeo abaixo:

E algumas fotos.

Segundo o site, o novo Nexus 7 tem tela LCD de sete polegadas e duas câmeras, em vez de apenas uma como o modelo anterior. A câmera frontal tem 1,2 megapixels e a traseira cinco megapixels.

O novo tablet tem possivelmente 4 gigabytes de RAM, como se pode ver nas especificações.