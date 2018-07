Bem distante do glamour (e do preço) dos iPads e Galaxy Notes, cresce no Brasil uma fatia de tablets populares.

Entre janeiro e outubro de 2012, a categoria aumentou sua participação no mercado de tablets de 25,3% para 57,7%, de acordo com a empresa de pesquisa Nielsen. Eles são de marcas pouco divulgadas na mídia, como Lennox, Dazz e Ellite, fazem parte de linhas com muitas opções e raramente custam mais que R$ 900.

A DL, empresa de Minas Gerais, é a maior vendedora de tablets do Brasil hoje de acordo com fontes do setor, mas ela está não só. Quando fui à feira Eletrolar semana passada, um dos objetivos era conhecer e testar um de seus produtos.

O estande da DL (que quer dizer Doce Lar, nome que lembra seu foco inicial como fabricante de panelas elétricas) é grande e movimentado. Nos displays, uma profusão de modelos de tablets.

Estou ali para testar o tablet Mobile 3G, que, ao preço sugerido de R$ 729, é um dos mais caros do catálogo da empresa. Visualmente, é um aparelho básico, de aparência genérica, que é confundido até com outros aparelhos da empresa (um problema que a Samsung também tem).

Seu grande diferencial é que ele também faz às vezes de telefone. Colocando um chip 3G, pode-se fazer ligações para qualquer número e mandar SMS.

O sistema operacional é Android 4.0 e o processador é de 1.0 GHz (o que torna difícil abrir mais de um aplicativo por vez). Armazenamento conta com 8 gigabytes, expansíveis até 32 gigabytes com cartão MicroSD.

O Mobile 3G tem uma câmera de 2 megapixels com poucos recursos, embora um seja bem interessante: a possibilidade de tirar fotos panorâmicas.

A sensibilidade do toque da tela é errática. Muitas vezes, quando digitava, tinha que voltar a uma tecla e apertar com mais determinação porque uma passada de dedo mais leve não tinha tido efeito.

Se você está atrás de efeitos mirabolantes e configurações impressionantes, não perca tempo com o 3G Mobile. Mas se você quer gastar pouco em um tablet que faça o básico sem chiar, ele é uma boa opção.

DL 3G Mobile

Sistema operacional | Android 4.0

Processador | 1,0 GHz

Armazenamento | 8 gigabytes (expansível para

32 gigabytes com cartão MicroSD)

Tela | 7 polegadas

Câmera | 2 megapixels

Peso | 353 gramas

Preço sugerido | R$ 729

—-

