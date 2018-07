FOTO: North Korea Tech (reprodução)

Informações sobre um tablet fabricado na Coreia do Norte apareceram no blog North Korea Tech. Chamado Samjiyon, o aparelho é Android 4.0, tem processador de 1,2 GHz e Angry Birds instalado. E uma particularidade: não acessa a internet.

Era de se esperar. Mas o Samjiyon não é de todo desconectado. Ele acessa a intranet nacional do país, absolutamente controlada e, claro, sem chance de entrar no Facebook. O aparelho também tem recepção de televisão, ou seja, ele consegue captar o único canal do país, o estatal KCTV.

FOTO: North Korea Tech (reprodução)

O tablet foi trazido da Coreia do Norte por um turista americano chamado Michael (ele não revelou o sobrenome). Segundo seu relato, o dispositivo foi comprado por US$ 200 numa loja na capital Pyongyang sem nenhum impedimento. Ele lembra que o Samjiyon tem venda para estrangeiros permitida. Por isso, Michael saiu do país com o tablet sem problemas.

“Posso dizer com sinceridade que o Samjiuon é surpreendentemente impressionante”, disse Michael ao NK TEch. “Em termos de resposta e velocidade, ele certamente pode competir com os tablets que lideram o mercado. Teclar e abrir aplicativos é uma experiência razoavelmente fluída e inicia-se a câmera tão rapidamente como nos principais tablets do mundo. E não houve atraso perceptível na hora de jogar games que conheço bem, como Angry Birds”.

FOTO: North Korea Tech (reprodução)

O tablet norte-coreano também tem câmera de dois megapixels, tela de sete polegadas e duas opções de armazenamento (8 ou 16 gigabytes). Entre os aplicativos que ele traz estão livros educativos, xadrez coreano, leitor de livros eletrônicos e vários jogos.

O Samjiyon é fabricado pelo Korea Computer Center, estatal responsável pela manufatura de computadores e tablets no país. Há uma forte suspeita, porém, de que ele seja de origem chinesa.

Veja abaixo o vídeo de demonstração do Samjiyon, feito pelo turista americano que o comprou.