Você já passou pela situação de ir comprar uma calça jeans e não achar nada que caia bem? Eu já. Duas semanas atrás, experimentei sete modelos e saí da loja de mãos vazias.

Mas há uma luz no fim do provador. E graças à tecnologia por trás da câmera do sensor de movimentos do XBox, o Kinect.

A empresa Bodymetrics desenvolveu um sistema para varejo onde você entra numa cabine fechada e tem o corpo “lido” pela câmera do sensor. A partir dessa leitura, é produzida uma avaliação sobre o seu formato.

Com essa avaliação em mãos (que também fica disponível online para o cliente), modelos de jeans na medida exata são sugeridos.

O vídeo abaixo demonstra bem como funciona:

Bodymetrics @ Selfridges, Oxford Street, London from Bodymetrics Ltd. on Vimeo.

Existe outra boa notícia nessa invenção da Bodymetrics. Ela sinaliza uma potencial revolução em um negócio que até hoje deixa muita gente com o pé atrás: comprar roupa pela internet.

Com ela, dá para vislumbrar um futuro onde se compra roupa online com a certeza absoluta de que vai ficar boa no corpo.