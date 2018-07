O Twitter introduziu mudanças para tornar a rede social mais visual. Usuários agora podem postar uma foto de cabeçalho (“header”) que preenche o espaço da página do usuário acima da timeline. Dentro da foto de header fica a foto menor, com o avatar. A novidade está disponível no Twitter para iPhone, iPad, Android e web.

Para os dispositivos móveis, foi lançado um recurso que permite navegar pelas fotos que o usuário já postou com o deslizar do dedo na tela de toque.

Na nova versão do aplicativo para iPad, a atualização permite a visualização de fotos, vídeos e descrições de páginas da web contidas em tweets na própria timeline do usuário.

As informações são do blog oficial do Twitter.