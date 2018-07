Estamos sobre placas tectônicas em movimento. Em 2015, que oferta de produtos teremos à nossa volta? Semana passada, foram divulgadas más notícias para os notebooks. Em 2013, eles devem vender menos que os tablets pela primeira vez. Na mesma semana, um estudo da consultoria IT Data mostrou que a queda nas vendas já encarecia os computadores nas lojas brasileiras em 15%.

Os fabricantes de PCs vêm travando dura batalha para tentar desviar a atenção do consumidor daquele iPad na vitrine. Desde 2012, sua resposta tem sido o ultrabook, notebook mais fino e portátil. Com a chegada do Windows 8 e sua linguagem multiplataforma, muitos ultrabooks ganharam uma tela de toque.

Alguns (os híbridos) até separam a tela do teclado e operam como tablet. Se a estratégia frente a um produto rival é ficar cada vez mais parecido com este rival, é praticamente uma admissão de derrota.

A Samsung atualizou há pouco seu Series 5 Ultra, originalmente lançado em meados do ano passado, acrescentando o “Touch” no nome.

Com Windows 8 instalado, agora é possível realizar ações e comandos com toques na tela. É o primeiro notebook da empresa com esse tipo de recurso.

O Series 5 Ultra Touch não é dos mais leves da categoria (1,69 quilos), mas está em forma em várias outras especificações: tem processador Intel de terceira geração (1,70 GHz) e 500 GB de armazenamento normal (mais 24 GB em SSD, ou memória flash).

A Samsung decidiu não fazer o caminho completo, oferecendo um híbrido, ou seja, a tela permanece firmemente acoplada ao teclado.

Mesmo assim, o preço sugerido do modelo é de R$ 2.999. É muito caro. É assim que se quer reconquistar o consumidor perdido?

Acrescente a isso a dificuldade de se encontrar o computador, embora seu lançamento tenha sido prometido para a segunda quinzena de abril.

Procurei o modelo na FNAC, Magazine Luiza, Extra, Ponto Frio e Fast Shop e ele ainda não está disponível. O site da Samsung informa que o produto só está à venda em uma loja da própria fabricante.

Agora pense: para que mesmo você queria um notebook com tela de toque (e que não separa do teclado)?

Pois é, se você não faz questão da função, a própria Series 5, da Samsung, oferece modelos com Windows 8 (e sem toque), em configurações diversas, e custando pelo menos R$ 300 mais barato.

SAMSUNG SÉRIE 5 ULTRA TOUCH



Sistema operacional | Windows 8

Processamento | 1,7 GHz

Memória RAM | 4 GB

Armazenamento | 500 GB (mais 24 GB SSD)

Tela | 13,3 polegadas

Espessura | 19,9 mm

Peso | 1,69 quilo

Preço sugerido | R$ 2.999