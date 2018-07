Quem nunca se pegou “pescando” numa sala de aula ou palestra? Ou pior, ao volante?

Foi pensando nessas situações que dois americanos desenvolveram o Vigo, um acessório para cabeça que mede energia e alerta sobre o cansaço.

Segundo os criadores, o aparelho analisa 20 parâmetros na piscada de olhos do usuário e combina esses dados com informações sobre atividade e movimentos de cabeça. Produz então um cálculo da sua “energia mental” em tempo real. Consegue tudo isso, usando um sensor infravermelho, um acelerômetro e um algoritmo próprio.

Em caso de sonolência, o aparelho pode ser programado para emitir um alerta. Entre as opções, estão uma leve vibração, um LED piscante ou uma música contida no smartphone do usuário. A conexão com o celular é feita via Bluetooth (o Vigo também pode receber ligações e se conectar com outros aparelhos que têm Bluetooth).

Dependendo do grau do cansaço da pessoa, o Vigo sugere providências como tomar um café, um energético ou exercícios rápidos. No caso de o usuário estar exausto demais, o aparelho “exige” que ele tire um cochilo.

No Vigo, eventos como “dirigir” e “sentar em aula” podem ser marcados com os dados salvos para serem consultados mais tarde.

O aparelho está no Kickstarter, perto de atingir sua meta. Dos US$ 50 mil necessários, US$ 39 mil já tinham sido conseguidos no fechamento deste post. Faltam 14 dias para a campanha acabar. O preço está US$ 59 para doadores iniciais, depois sobe para US$ 79.

O plano dos desenvolvedores é que ele esteja disponível para iOS e Android.