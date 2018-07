DIVULGAÇÃO

Que ano é hoje?

A LG coreana acaba de anunciar um smartphone com a última versão do sistema Android 5.1 (Lollipop) que também é “flip”, ou seja, ele dobra no meio e se fecha escondendo tela e teclas. Exatamente do jeito que era comum em celulares de quinze, vinte anos atrás.

Chamado Gentle, o aparelho tem tela de 3,2 polegadas, processador quad-core de 1,1 gigahertz e 1 gigabyte de RAM. É compatível com rede 4G e vem com câmera traseira de 3 megapixels. O preço fica em torno de R$ 550.

Um smartphone em formato flip parece estranho, mas não para o mercado asiático. No Japão e Coreia existe ainda grande demanda por esse formato, com muitos consumidores preferindo o teclado físico do que a tela de toque (em especial, os mais velhos). No fim do ano passado, por exemplo, a Samsung lançou por lá a segunda edição do Galaxy Golden, com Android e formato flip.

No Brasil, os poucos modelos flip que ainda existem à venda são “features phones”, ou seja, celulares que não são smartphones.