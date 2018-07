O carro mais compacto do mundo hoje é provavelmente o SmartCar.

Mas o título talvez não seja seu por muito tempo.

Um grupo de pesquisadores do MIT, em parceria com empresas do País Basco, na Espanha, está desenvolvendo o projeto de um carro urbano ainda menor.

Chamado Hiriko (“carro urbano” em basco) o veículo terá dois lugares e será “dobrável”, facilitando ainda mais seu estacionamento.

No vídeo abaixo, as possibilidades do novo carro são demonstradas em um protótipo de escala menor.