Essa é pra quem ainda não se ambientou com os gadgets de hoje em dia.

Já existem aplicativos que simulam o disco númerico dos telefones de antigamente no iPhone, mas aqui temos o kit completo.

O iRetroPhone acomoda o smartphone, carrega a bateria e conecta com o receptor (a parte que você segura com a mão para ouvir e falar) para que você possa falar como no tempo da Telesp.