Sob certos aspectos, o noPhone é um aparelho perfeito. Nunca tem problemas de bateria. É à prova d’água e resiste a qualquer queda. É um acessório para todas as horas e promete nunca te deixar na mão.

Ele também não faz ligações, tira fotos ou acessa a internet. Isso significa que quem usa corre sério risco de acabar se engajando em atividades como conversar com as pessoas olhando no olhos e prestar atenção no ambiente à sua volta.

O noPhone é uma sólida placa de plástico em formato de smartphone. Segundo o fabricante, ele foi criado para preencher quaisquer “sensações de constrangimento causadas pela ausência de um smartphone de verdade”.

Com ele, “você sempre terá um retângulo de plástico frio e liso para agarrar”, diz o texto do site do noPhone. “Nunca mais passe pelo incômodo de encostar pele em pele quando fechar a mão.”

Segundo os criadores do produto disseram ao site Fast Company, a ideia começou como uma brincadeira, mas que acabou tendo um sucesso “esmagador”, com emails de interessados do mundo inteiro.

Um elaborado vídeo de demonstração mostra como funciona o noPhone, o primeiro placebo de smartphone.

NoPhone Demo from No Phone on Vimeo.