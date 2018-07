A Asus acaba de lançar um novo tablet chamado Fonepad 7, atualização de um modelo que saiu em 2013. Assim como no aparelho anterior, a divulgação chama a atenção para o fato de que é um tablet que faz ligações. Ou seja, ele traz uma função de celular em uma tela bem maior do que o costumeiro em smartphones.

Acaba sendo uma função de relevância discutível. Para começar, não é nada confortável falar com alguém usando uma pequena bandeja colada à orelha (e uma que pesa 328 gramas). A melhor opção será deixá-lo na mesa e usar o viva-voz.

Difícil imaginar que alguém vá dispensar o smartphone para usar um tablet. Tendo as duas opções, pegar o celular para telefonar será sempre a alternativa mais fácil. Existe um motivo pelo qual até hoje tablets não fazem ligações: o tamanho não é adequado!

Seria uma tremenda injustiça, porém, desdenhar do aparelho da Asus por causa disso. O Fonepad 7 é uma ótima opção de tablet na faixa de preço intermediária. O brasileiro está aderindo em massa aos tablets e surgem muitas dúvidas na hora de comprar, especialmente para os que não podem gastar com os iPads e Galaxy Notes da vida. Há uma profusão de modelos na faixa dos R$ 500.

Pois vale a pena pagar um pouco mais em um tablet como o Fonepad 7, que tem preço sugerido de R$ 999. Sua câmera tem 5 megapixels (traseira, com 1,2 megapixel na frente). Embora não tenha flash, produz imagens competentes. A tela, de sete polegadas, não tem uma resolução de um modelo topo de linha, mas ela é boa o bastante para vídeos em HD 720p.

O processador de dois núcleos roda a 1,6 GHz. A versão do Android presente aqui é 4.2.2, mas que já pode ser atualizada para 4.3. Em geral, o hardware cumpre bem seu papel e a máquina roda com suavidade.

O armazenamento deixa a desejar, com apenas 8 gigabytes. É menor que o modelo anterior, que vinha com 16 GB. Está certo que ele aceita cartão microSD para expandir o espaço e hoje se salva muita coisa na nuvem. Mas seria de bom tom oferecer um depósito um pouco maior para quem prefere guardar coisas dentro do aparelho.

Asus Fonepad 7

Sistema | Android 4.2.2

Processador | 1,6 GHz

Armazenamento | 8 gigabytes (expansível)

Peso | 328 gramas

Tela | 7 polegadas

Câmera | 5 megapixels (traseira); 1,2 MP (frontal)

Preço | R$ 999 (sugerido)