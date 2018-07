Ou é um dos clipes mais criativos dos últimos tempos ou é um dos mais preguiçosos.

O produtor eletrônico sueco 1991 (sim, ele leva o nome do ano) homenageou a clássica versão do sistema operacional da Microsoft em seu novo clipe, para a música “95 and Beyond”.

Veja o que você acha do tributo:

1991 – 95 and Beyond from Astro:Dynamics on Vimeo.

