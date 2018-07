Objeto fotografado, grupo de aberturas e sensor do protótipo de câmera sem lente

Uma câmera sem lente parece uma ideia maluca. Mas esse aparelho já existe, pelo menos em forma de protótipo. Trata-se de um projeto do Bell Labs, tradicional centro de inovação dos EUA.

A câmera tem três componentes principais: um painel LCD, um sensor fotoelétrico RGB de um pixel e um computador para controlar o LCD e processar a imagem.

No alto: disposição do protótipo no laboratório; embaixo à esquerda: a tela de LCD onde estão as aberturas; embaixo à direita: placa com dois sensores, mostrados no círculo vermelho

O LCD fica entre a imagem a ser captada e o sensor. Cristais no painel de LCD fazem o papel da lente. Eles são acionad0s aleatoriamente pelo computador, funcionando como pequenas aberturas e permitindo a entrada de luz. O sensor captura essa luz e envia os dados para o computador, que “constrói” a imagem. São muitas capturas para compor uma única foto, sendo que mais capturas resultam em uma resolução maior.

O protótipo foi montado com peças já disponíveis no mercado, o que torna a realização e custo do projeto bastante viáveis. A desvantagem é que ele leva mais tempo para tirar uma foto e só funciona para tomadas paradas.

A tecnologia usada na câmera já foi batizada de “detecção compressiva” (compressive sensing). O trabalho acadêmico que explica seu funcionamento pode ser lido aqui.

Com informações do Phys.