É o que promete ser a Bucaneer.

Ela ainda não existe, nem no KickStarter, onde se encontra atualmente em processo de avaliação.

Informações por enquanto só no site do projeto, que anuncia “finalmente, uma impressora 3D que qualquer um pode usar”.

A Pirate3D pretende custar apenas US$ 347 nos EUA.

É claro que um preço assim tão baixo já despertou desconfiança. Como lembrou o site TechCrunch, só um bico extrusor de plástico (peça fundamental de qualquer impressora 3D, é por onde sai o material que vai formar a impressão) custa entre US$ 50 e US$ 75.

Os fabricantes tem postado imagens em seu blog e página do Facebook do que seriam peças feitas com o protótipo do aparelho.

O mais divertido do projeto são suas referências à pirataria, tanto no nome do aparelho, “Bucaneer”, como da empresa, “Pirate 3D”. Uma provocação que tem em mente as muitas polêmicas relacionadas a direitos autorais que a impressão 3D já vem levantando.