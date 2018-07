Entradas USB são disputadas em casas com muitos aparelhos. Então aparelhos tem que pegar fila, prioridades tem que ser estabelecidas ou ainda rodízios de cargas incompletas.

Situações que podem logo se tornar obsoletas com a chegada do InfiniteUSB.

O nome do produto e as fotos meio que explicam tudo. Ele é um USB… que também é USB. Ou seja, enquanto está ligado em um aparelho, é possível conectar outro em cima, e mais outro, e mais outro, e mais outro…

Na ponta oposta, ele oferece diferentes opções: USB “fêmea”, microUSB (usado em smartphones e tablets Android) e Lightning (usado em iPhones e iPads).

O projeto está atualmente arrecadando no Kickstarter, e com sucesso. Com um mês para o fechamento da campanha, o produto já recebeu US$ 17.343 dos US$ 10 mil que pediu.

Ao doar US$ 14, o participante receberá um cabo de presente. Com uma doação de US$ 60 a pessoa tem direito a um combo de cinco cabos.

