O Google divulgou um vídeo em que procura inspirar desenvolvedores de jogos em relação às possibilidades do Google Glass. São ideias simples de jogos, que demonstram algumas das possibilidades do equipamento.

Em Tennis, a cabeça do jogador funciona como “raquete” que tem que acertar em uma bola de tênis virtual. Com a ajuda do giroscópio e do acelerômetro (que detectam movimento e direção) presentes nos óculos, o aparelho consegue rastrear os movimentos de cabeça do usuário.

Balance (na imagem acima) também faz uso do acelerômetro ao desafiar o usuário a manter equilibrada uma pilha de objetos que aparece no seu campo de visão.

Clay Shooter é um jogo de tiro onde a pessoa tem que acertar alvos que aparecem na “tela” dos óculos. Segundo o vídeo, o jogador tem quer gritar “bang!” para atirar, o que deve resultar em cenas inusitadas em locais públicos.

Em Matcher, o objetivo é encontrar figuras iguais, como no clássico jogo de cartas.

Shape Splitter joga formas geométricas na frente do usuários, que tem que “cortá-las” ao meio com movimentos da mão. Pense num Fruit Ninja cruzado com o minimalismo de um Telejogo dos anos 70.

Aqui mais detalhes dos jogos.