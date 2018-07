Agora que todo mundo não só é fotógrafo como tira fotos com ambições artísticas (via Instagram), que tal lembrar um pouco das raízes de tudo isso?

A nova Instax Mini 7S, da Fujifilm, revive uma câmera que foi cult nos anos 60 e 70: a Polaroid. O charme da Polaroid é que ela tirava fotos e revelava na hora, com o resultado saindo de uma abertura na frente da máquina. A revelação ocorria diante dos olhos do fotógrafo.

Depois que a Polaroid parou de produzir tanto as máquinas como o filme instantâneo, a Fujifilm assumiu o bastão da fotografia instantânea. A Instax Mini 7S é um dos lançamentos mais recentes da empresa nessa área.

Apesar das características similares, a Instax tem diferenças em relação às Polaroids clássicas: as fotos saem menores (4,6 cm x 6,2 cm), num papel do tamanho de um cartão de crédito (5,4 cm x 8,6 cm) e são ejetadas pela parte superior da máquina.

A Instax também tem mais cara de brinquedo – o acabamento é praticamente todo de plástico. Não tem controle de foco, apenas um botão com quatro opções de luminosidade: ambiente interno; nublado/sombra; bom e limpo/claro.

No teste do Link, as melhores fotos saíram com a opção limpo/claro num ambiente externo em dia de céu azul. Mesmo assim, partes da imagem com mais luz ficaram estouradas.

As fotografias tiradas dentro da redação, na opção ambiente interno, que dispara o flash, ficaram regulares. Rostos e superfícies claras ficaram bem esbranquiçados. Já no modo nublado/sombra, que não recorre ao flash, o desempenho foi bem melhor, com contraste e nitidez bem satisfatórios.

As melhores fotos têm um efeito de filtro de Instagram, uma textura levemente enevoada. É um dos charmes do aparelho: poder produzir versões físicas de imagens que parecem ter saído do aplicativo de fotografia mais badalado do momento.

Cada cartucho da Instax Mini 7S tem dez chapas para fotos. A máquina tem o preço sugerido de R$ 349 e vem com dois cartuchos de dez fotos cada. Pacotes com dois cartuchos são vendidos separadamente por R$ 40.

No Brasil, a câmera por enquanto só é vendida na cor branca. A Fuji ficou devendo a variedade disponível no exterior, que ainda tem marrom e branco com detalhes em rosa ou azul.