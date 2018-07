Ah, não existe nada melhor do que o cheiro de um Mac novinho saído da caixa. Depois de configurar tudo direitinho, abrir o OS X é uma experiência interessante e rica em novidades, principalmente para quem está chegando agora ao mundo Apple. Tudo é rápido, bacana e funciona. Mas com o passar do tempo, a relação usuário e máquina pode ficar atrapalhada. Arquivos inúteis ocupando espaço, aplicativos que não são usados há tempos, traduções de idiomas que não servem para nada entre outros problemas afetam a performance de qualquer computador, e com o Mac não é diferente.

Uma das soluções mais comuns nessa hora é adicionar mais memória RAM ou então trocar o disco interno por outro. Mas no caso dos novos MacBooks, isso não é possível. Então, é preciso recorrer a softwares que possam ajudar a trazer de volta aquele frescor dos primeiros dias de uso. O Clean My Mac é um dos softwares mais conhecidos para resolver esse tipo de problema e, na sua terceira versão, vem com algumas novidades interessantes.

A interface passou por uma singela reformulação, deixando de lado animações que eram legais, mas que apenas consumiam recursos do sistema, optando pela simplicidade do OS X Yosemite. A série de testes para verificar espaço perdido para documentos não utilizados ou partes do sistema que não são úteis continua a mesma. E a recomendação de tomar cuidado também. Em nossos testes, apagar a tradução de idiomas como polonês, turco e outros não causou nenhum incidente grave, mas é preciso sempre ter em mente que se por qualquer motivo você queira usar qualquer outra língua que não o português ou inglês (se for o caso da suas escolhas de idiomas principais), o Mac vai travar e será preciso reinstalar tudo do zero. Use com parcimônia.

No mais, o Clean My Mac cumpre o prometido. Com as ressalvas feitas no parágrafo anterior, ele conseguiu retirar mais de 5 GB de arquivos que só ocupavam espaço, melhorando a velocidade do computador como um todo. Além disso, ele vem com ferramentas para desinstalar aplicativos antigos, fotos e músicas duplicados e também documentos grandes que estão esquecidos no seu Mac. Tudo pode ser feito com apenas um clique ou então de maneira personalizada. Você escolhe.

A novidade mais legal, porém, é o botão Painel que fica na parte de cima da interface. Com ele, dá para ter uma visão geral do estado do seu Mac: espaço em disco utilizado, quantidade de memória em uso, carga da bateria e arquivos no Lixo. Muito prático para ver se há algo errado que pode atrapalhar o desempenho do Mac. Mas não é preciso ficar com a janela do aplicativo aberta para saber disso. O Clean My Mac 3 tem uma opção de deixar um ícone na barra de tarefas para rápido acesso.

O preço de US$ 40 assusta, mas com a quantidade de ferramentas para melhorar a performance do seu Mac, é um investimento interessante.