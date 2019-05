O que dizem por aí: é preciso criar um ambiente regulatório para a inovação e negócios disruptivos

O lado B: excesso de arbitrariedades, sem diálogo, geram um ambiente que atrapalha as startups

Eu disse que voltaria a postar aqui com mais frequência. E já ganhei mais um motivo para tal: ontem, dia 29 de Maio de 2019, acompanhei nas redes sociais o efeito da fiscalização da Prefeitura de São Paulo sobre as empresas de patinetes. Vi a hashtag #NãoCriminalizemOsPatinetes no twitter mostrando alguns vídeos de fiscais da Prefeitura jogando patinetes da empresa Grow (Green e Yellow) numa caminhonete, danificando várias no processo.

Esta atitude chegou a virar um debate saudável na Comunidade ZeroOnze Startups, grupo de empreendedores de startups de São Paulo da qual sou participante. O que se viu é que precisamos começar um movimento maior de aproximação com os poderes públicos, para que criemos um ambiente favorável para a inovação, o empreendedorismo e o crescimento econômico através das startups e negócios digitais.

Fui um dos que incentivou a criação de uma Nota de Repúdio, que foi divulgada no site oficial da comunidade, no facebook, no instagram da Comunidade ZeroOnze Startups. Também foi dado o apoio público, com uma declaração especial, pela Associação Brasileira de Startups (ABStartups). A ABStartups postou em suas redes sociais uma nota de repúdio própria. Além disto, a ABStartups está com uma campanha para que seus associados e as startups ajudem a criar propostas para a Consulta Pública do Marco Legal de Startups e Empreendedorismo.

Eu, como empreendedor e inovador, acredito que é preciso abrir mais espaço para inovação. E me entristece ver medidas como a da Prefeitura de São Paulo, pois manda um recado negativo para startups brasileiras e internacionais que queiram atuar na cidade. Como alguns estão postando em algumas redes, agora é a #PrefeituraContraStartups. Inacreditável!

Existem formas de abrir o diálogo e criar um ambiente favorável ao empreendedorismo inovador. A forma como foi realizado até agora, em portas fechadas e sem abrir uma conversa pública com todos os afetados – incluindo a população, só cria um cenário de incertezas e desaceleração da economia local.

Abaixo relato a íntegra da nota divulgada pela ZeroOnze Startups:

São Paulo, SP – 30 de Maio de 2019

Nota de Repúdio – Endereçada ao Senhor Prefeito da Cidade de São Paulo, Bruno Covas e aos legisladores da Cidade de São Paulo

A ZeroOnze Startups, como maior comunidade de startups do Brasil, vem a público expor sua posição frente a ação do Governo Municipal de São Paulo, sobre as ações contra startups e negócios ligados a mobilidade urbana, tendo como exemplo o recolhimento arbitrário das patinetes da startup Grow, ocorrida ontem, dia 29 de Maio de 2019, na capital. 1. Consideramos que ações truculentas não deveriam ser o caminho usado por qualquer governo para frear a inovação



2. A inovação não é, nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo, pautada na regulamentação. Ela nasce livre de rótulos e depois, em discussões civilizadas, cria-se uma ambiente regulatório mínimo.



3. Numa cidade que enfrenta, como maior desafio, a mobilidade urbana, impor a opinião do estado, sobrepondo a opinião pública é arbitrário e não será tolerado numa sociedade democrática.



4. A força de um país, de um estado, de uma cidade e de uma comunidade, se faz pela união das pessoas. Nossa força e nosso repúdio se baseia nesses fatores aqui também: somos mais de 2.500 Startups. Somos a cidade que mais recebe investimento de fundos internacionais. Somos o berço de todos os unicórnios brasileiros e assim iremos continuar! Uma comunidade em que a inovação e a disrupção são, não só aceitos, mas incentivados e celebrados para a construção de um mundo mais digno pra todos nós.



5. Por fim, as ruas de São Paulo pertencem aos paulistanos.

Esta medida da Prefeitura de São Paulo envia uma mensagem clara aos empreendedores e fundadores de startups, negócios digitais e inovadores: vocês não são bem vindos à Cidade de São Paulo. O problema não é apenas com as startups de mobilidade urbana, mas deixa precedentes desanimadores para qualquer empreendedor, brasileiro ou estrangeiro, que a Cidade de São Paulo – na figura do Prefeito e dos políticos que apoiam tais medidas, irá criar barreiras para a inovação, geração de riqueza e para melhorias criadas pelo setor privado. Ao ver como os patinetes foram tratados pelos que exerciam a fiscalização arbitrária, percebemos que a Prefeitura não está do nosso lado. Não se importando em danificar a propriedade privada no processo.

Pedimos não apenas a revogação desta medida que atrapalha negócios inovadores como as startups de mobilidade urbana, mas que seja criado um diálogo aberto para que São Paulo continue sendo um local de oportunidades para empreendedores, startups e inovadores de todo o mundo.

Senhor Prefeito e demais legisladores da Cidade de São Paulo, pedimos que converse conosco, ouça os empreendedores de Startups para juntos criarmos políticas públicas que sejam eficazes para o crescimento econômico e para a inovação na Cidade. Somos uma comunidade interessada em criar valor para a população e para o mercado. Para isto, contamos com sua compreensão e reflexão.

Assinamos esta carta e ansiamos por iniciar este debate. Obrigado,

Comunidade ZeroOnze Startups

Observação: a imagem de destaque do post é uma reprodução da nota de repúdio divulgada no site da Comunidade ZeroOnze Startups.