O que dizem por aí: falhar é importante para todo o empreendedor

O lado B: poucos levam a sério o aprendizado das falhas sem levar pro lado pessoal

Eu passei boa parte deste ano entre reflexões, mudanças e pivotadas nos negócios e também na minha forma de pensar. Andei também adoecendo mais do que o normal. E aproveitei para repensar também o que eu faria com este espaço. Decidi que vou continuar. Tenho tanta coisa para compartilhar. Então, vamos começar já!

Até agora (fazendo uma retrospectiva do último post até aqui) tudo se resumiu em uma palavra: aprendizado. Entendi que o mais importante na vida do empreendedor é o processo constante de pegar os dados sobre os acontecimentos pessoais e das decisões de negócio, transformando isto em inteligência. Depois disto, fazendo que esta massa vire sabedoria (conhecimento aplicado).

Para que tal feito se torne uma constante, é preciso aprender a aprender. E entender que vamos errar constantemente, mas se aprendermos a validar as hipóteses, fazendo o processo de forma mais científica e menos emocional, ganhamos mais chances de nossas empresas darem certo.

Aprendizado é e deve ser uma constante

Parece que esta coisa de aprendizado, ensino e todo o processo que envolve isto sempre esteve presente na minha vida de alguma forma. Desde ter uma avó e mãe professoras, até trabalhar criando workshops para empreendedores. Compartilhar conhecimento é o motivo de eu ter criado o workshop Colisões com meu sócio. Para ajudar empreendedores, num ambiente controlado, a aprender a aprender criando uma startup. E no caso do Colisões, a gente ajuda a criar três protótipos. Tudo baseado em tentativa e erro.

E é esse processo de repetição e reflexão que nos torna melhores empreendedores. O “falhar é importante” que muita gente fala por aí, não é tão bonito quando você está dentro do furacão. E uu já estive neste lugar várias vezes desde que comecei a empreender. A ponto de ir pra rua vender bombom caseiro quando minha agência de web não fechava a conta no mês. Mas, quando a gente aprende a aprender com o processo e reflete sem envolver muito nossas emoções, parece que tudo fica mais claro. A gente passa a se ouvir melhor e a antecipar os erros futuros.

Então, como primeiro post do ano – pois é, o ano está começando neste blog agora – eu tenho uma dica: procure aprender a aprender. Leia mais artigos, faça cursos, peça mentoria, desperte interesse em outras áreas, converse com outros empreendedores… Tem tantas formas de aprender que vão poupar você de cair em erros bobos. Mas tudo isso só vai dar certo se você estiver aberto para aprender, para ouvir e para se tornar mais sábio.

Agora vá e pratique. Qualquer coisa, eu estarei aqui para ajudar você.

Até a próxima.