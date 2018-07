X2AI / Divulgação

Uma startup usou inteligência artificial para criar um chatbot capaz de oferecer atendimento psicológico de baixo custo para vítimas de traumas como os refugiados da Síria.

E se um software fosse capaz de te ajudar a encontrar o amor da sua vida? Eu já falei sobre inteligência artificial (IA) várias vezes neste blog. E retomar o assunto é inevitável. Não se fala em outra coisa nos EUA. 2017 marca em definitivo o avanço do desenvolvimento da inteligência artificial e a chegada de diversos serviços e produtos no mercado que são baseados na tecnologia, incluindo uma tecnologia para te ajudar a encontrar o par perfeito.

Eu já expliquei no passado que são os robôs e não os imigrantes que estão “roubando” empregos nos EUA. E também falei sobre os chatbots – softwares que funcionam dentro dos apps de mensagens e que podem interagir com o usuário por meio de um script criado sobre determinado assunto ou, nos mais sofisticados, por meio de inteligência artificial.

Meu contato com a inteligência artificial é ainda maior porque nos últimos meses tenho colaborado na comunicação de uma empresa de Chicago (EUA) que desenvolve inteligência artificial para publicidade nas redes sociais. Portanto, digo com propriedade que veremos nossas vidas mudar por meio da inteligência artificial.

Muito se discute sobre o impacto positivo e negativo que a AI causará nas nossas vidas. O que tem me instigado nos últimos tempos, porém, é uma série de mudanças menos óbvias e, em alguns casos, inusitadas que estão sendo causadas pela AI. Veja cinco exemplos abaixo.

1. Democratizar a criação de músicas

Uma startup em Londres chamada Jukedeck desenvolveu um software que cria música usando redes neurais. O site The Next Web publicou uma matéria sobre a empresa e a evolução do uso de algoritmos para criar música que vale a pena ler. Os compositores podem ficar tranquilos: essa tecnologia ainda está anos-luz de produzir música com o mesmo nível de complexidade que um humano. A IA deve revolucionar esse mercado, porém, porque a criação de música deixará de ser algo reservado para quem tem anos de estudo na área e será, para o bem e para o mal, mais acessível e menos elitizada.

2. Acelerar o conhecimento humano

Com o avanço da IA, descobertas que antes demoravam uma vida toda para acontecer poderão ser feitas em um tempo bem mais curto. A The Economist publicou uma matéria detalhada sobre a BenevolentAI, uma empresa que está criando um software que pode ler artigos científicos sobre um tema, aprender com eles, e usar todo o conhecimento acumulado para gerar novas hipóteses sobre o tema em questão em tempo recorde.

3. Ajudar a encontrar sua cara-metade

O cofundador do Tinder, Sean Rad, revelou recentemente que em cinco anos você não vai mais precisar abrir o Tinder e passar pelas fotos de milhares de pessoas para conhecer alguém especial. Tudo que você terá que fazer é pedir para a Siri (assistente virtual do iPhone) para encontrar o match ideal para você. O aplicativo fará o trabalho sozinho e vai te sugerir o parceiro ideal a partir de gostos em comum e as preferências pessoais de cada usuário. De certa forma o Tinder já faz isso, mas a promessa do futuro é algo muito mais personalizado e resultado de um profundo entendimento da plataforma sobre as suas preferências com base em seus dados.

O sistema poderá chegar ao ponto de enviar uma notificação avisando que na área onde o você está existe alguém interessado em você e por quem você já demonstrou interesse. O sistema poderá ainda te avisar que vocês dois têm disponibilidade para se encontrar para um café em um estabelecimento nas redondezas em meia hora e marcar tudo em segundos com a ajuda da IA.

4. Proteger motoristas contra o racismo em blitz policiais

Uma das cenas mais chocantes da internet no último ano foi a transmissão ao vivo por Facebook Live do assassinato de Philando Castile, um norte-americano de 32 anos que foi abordado em uma blitz policial em Minnessota (EUA). Sua namorada, Lavish Reynolds, transmitiu a cena trágica da morte de Castile para o mundo. Ela disse que Castile avisou calmamente ao policial Jeronimo Yanez que estava armado e tinha porte de arma enquanto tentava pegar seus documentos para serem verificados pela polícia. Yanez reagiu e atirou em Castile, embora não houvesse evidência de que ele tentaria usar a arma contra o policial.

O problema do racismo que leva negros a serem frequentemente parados em blitz policiais propositalmente é amplamente discutido nos EUA e também afeta o Brasil. A chegada de carros que dirigem sozinhos ao mercado pode ajudar a mudar essa realidade e evitar que motoristas sejam parados por policiais apenas por causa da cor da sua pele. Uma matéria da revista Motherboard explica que policiais continuarão podendo parar qualquer pessoa por qualquer motivo. A diferença é que a tecnologia dos carros que dirigem sozinhos vai coletar dados que poderão ser usados na Justiça para provar que houve abuso ou tentativa de incriminar um inocente sem que houvessem evidências. A tecnologia também deve diminuir infrações de trânsito, o que vai os motivos para um carro ser parado pela polícia.

5. Ajudar imigrantes e vítimas de traumas a se recuperarem

Uma startup do Vale do Silício chamada X2AI desenvolveu um chatbot que usa inteligência artificial para oferecer atendimento psicológico de baixo custo e em diversos idiomas para pessoas de baixa renda que são vítimas de traumas.

A revista The New Yorker fez uma reportagem sobre a empresa contando como o chatbot ajudou um refugiado da Síria chamado Rakan Ghebar. O jovem de 27 anos sofre de ansiedade nervosa depois de ter pedido vários familiares durante a guerra na Síria. O chatbot, que tem scripts criados para oferecer conforto e ensinar os usuários a lidar com diferentes tipos de traumas, ensinou Ghebar alguns exercícios para ajudá-lo a focar no presente e controlar a ansiedade.

A vantagem do chatbort é a acessibilidade. O custo é baixo e o chatbot é capaz de servir como um ombro amigo para oferecer suporte para quem passa por um momento difícil e não pode arcar com os custos de uma terapia tradicional.

