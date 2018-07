O novo iPhone 7 não tem entrada para fones de ouvido O novo iPhone 7 não tem entrada para fones de ouvido

A Apple causou ira ao anunciar, na semana passada, a extinção da entrada de fone de ouvido no novo iPhone 7. A empresa declarou que a antiga tecnologia é obsoleta e lançou novos fones (AirPods) sem fio que se conectam com o smartophone por Bluetooth.

O alto preço, a dificuldade de usar qualquer outro fone com o aparelho da Apple e a facilidade de perder os AirPods geraram muitas críticas.

Os novos fones da Apple não acompanham o aparelho de fábrica. Quem quiser usá-los terá que adquirir o acessório separadamente por US$ 149 nos EUA e incríveis R$ 1,4 mil no Brasil. Caso contrário, as opções são usar um adaptador para fones tradicionais ou se contentar com o fone que virá com o aparelho, uma nova versão do modelo com fio que se conecta ao iPhone pela mesma entrada (Lightning) usada para carregar o celular.

Essa solução é absurda para algumas pessoas, já que não é possível usar os fones e carregar o aparelho ao mesmo tempo.

::Siga-me no Twitter::

::Curta a página do blog no Facebook::

A ira contra os novos fones da Apple têm fundamento. Quem se importa com qualidade de som quer escolher os melhores fones para ouvir música (e os fones da Apple estão longe de ser a primeira opção para quem prioriza qualidade de áudio).

Quem investiu em um fone de ouvido de modelo mais avançado nos últimos tempos, seja por qualidade ou moda, quer usar seus fones em qualquer aparelho.

Especialmente em um mercado como o brasileiro, a exigência de um fone que custa R$ 1,4 mil é praticamente um desrespeito.

Eu não gastaria esse valor em fones que eu posso perder facilmente, apesar de, como boa viciada em podcast, reconhecer que a conexão por Bluetooth tornaria muito mais fácil ouvir os podcasts que eu gosto enquanto me movimento pela casa – ou quando quero ser discreta e não exibir meu aparelho enquanto ando pela rua.

:::LEIA TAMBÉM: O que muda na sua vida quando você aprende a programar::

Divulgação

Os AirPods se conectam aos aparelhos da marca Apple por Bluetooth e foram criticados porque a ausência de fios facilita a perda dos fones Os AirPods se conectam aos aparelhos da marca Apple por Bluetooth e foram criticados porque a ausência de fios facilita a perda dos fones

O outro lado

Por outro lado, não é um absurdo o que a Apple está fazendo. O futuro do som é sem fio. E não é de hoje que se fala nisso. Tampouco a Apple é a primeira empresa a cometer tal ousadia.

A empresa chinesa LeEco lançou em abril três smartphones sem entrada para fone de ouvido. O novo Moto Z, anunciado em junho, também não aceita fones com fio. A diferença é que a Apple dificulta a vida dos usuários com um sistema proprietário, o conector Lightining, em vez do Micro USB ou USB-C, usados pelas demais marcas.

A venda de fones Bluetooth superou em receita a venda de fones com fio pela primeira vez em junho, de acordo com a consultoria NPD. Fones Bluetooth foram responsáveis por 54% dos dólares obtidos com a venda de fones de ouvido e 17% das vendas em unidade nos EUA.

Em 2015, áudio sem fio foi um dos principais temas da Consumer Electronics Show (CES), um dos eventos mais importantes da área de tecnologia.

:::LEIA TAMBÉM: Conheça o site que sabe tudo sobre a sua personalidade:::

A entrada Lightning será usada também para conectar fones de ouvido ao iPhone 7 A entrada Lightning será usada também para conectar fones de ouvido ao iPhone 7

A estratégia de ser a melhor, não a primeira

Há anos outras marcas lançam smartphones com configurações mais avançadas do que as do iPhone e o mercado já estava inundado de relógios inteligentes quando a Apple lançou o AppleWatch. Apesar disso, tudo que a empresa faz costuma servir de parâmetro para o mercado. Portanto, podemos esperar que muitas outras companhias vão “matar” a entrada de fone de ouvido dos seus aparelhos em breve.

Há ainda outro fator importante. Eu já falei aqui sobre chatbots e inteligência artificial algumas vezes. Áudio e vídeo estão se tornando cada vez mais importantes. Estamos caminhando para um futuro no qual você pode chegar em casa e pedir para a sua assistente virtual contar quais são as principais notícias do dia ou checar a previsão do tempo.

A Apple facilitou a interação com sua assistente virtual, a Siri, pelos novos AirPods. E a empresa acaba de abrir a API da Siri para desenvolvedores criarem aplicativos baseados na assistente e que poderão ser acessados por voz. Interagir com esses aplicativos sem ter que usar um fone com fio e estar grudado com o celular é muito mais fácil.

A Apple também parece caminhar para um futuro menos dependente dos iPhones. Os fones sem fio caem bem com o AppleWatch, que ainda não pegou, mas pode tornar-se mais atrativo se incorporar as funções de chamada de um smartphone (algo possível com os novos fones).

Você pode não gostar da Apple ou da forma como a empresa conduz suas modificações. Comprar ou não um aparelho da marca e estar sujeito às mudanças de padrões é sua escolha, mas fones sem fio devem tornar-se a norma, e não a opção, em um futuro breve.

P.S. O BuzzFeed fez uma ótima reportagem (em inglês) sobre os bastidores do desenvolvimento do novo iPhone 7 e conversou com executivos da empresa para entender a decisão de retirar a entrada de fones de ouvido do aparelho. Vale a leitura para saber mais detalhes sobre a mudança.

::Siga-me no Twitter::

::Curta a página do blog no Facebook::