Quando mudei para os EUA, fiquei um pouco insegura sobre como abordar professores e alguns contatos profissionais por e-mail. Americanos, no geral, são mais diretos e sucintos em seus textos.

Em uma aula fui apresentada ao Crystal, um programa que promete ajudar a melhorar a comunicação entre desconhecidos.

A ferramenta, desenvolvida em 2014, na Universidade de Harvard, analisa as informações disponíveis sobre uma pessoa na internet e identifica traços da sua personalidade para dizer qual a melhor forma de abordá-la. Para isso, usa dados de redes sociais e blogs para extrair impressões sobre a pessoa pesquisada e, depois, compara essas informações com 64 tipos de personalidades.

A partir da conclusão encontrada, Crystal fornece uma série de dicas de como abordar a pessoa pessoalmente, por e-mail e no ambiente de trabalho, para uma comunicação mais efetiva. Uma espécie de manual de instruções de cada indivíduo. Por enquanto, o único idioma disponível é o inglês.

Análise do meu perfil pelo Crystal Análise do meu perfil pelo Crystal

Depois de fazer um resumo sobre a personalidade da pessoa, o Crystal traz uma lista de diferentes abordagens que funcionam bem com cada indivíduo. Segundo o Crystal, eu gosto de receber e-mails completos com todas as informações, links e anexos necessários para compreensão do conteúdo, gosto de explorar novas ideias, prefiro reuniões que incluam comida e bebida (!) e posso ser um pouco sarcástica. Faz algum sentido.

Na sala de aula onde eu e meus colegas testamos o sistema, as reações foram eufóricas. Todo mundo achou que o sistema foi capaz de mostrar informações relevantes sobre a sua personalidade. Mas algumas conclusões são bem amplas e impessoais, como em um horóscopo. Algo curioso, um pouco divertido e um tanto quanto desconfortável.

Isso não é invasão de privacidade?

Não exatamente. A tecnologia do Crystal usa informações públicas disponíveis sobre qualquer pessoa na internet e dados públicos de redes sociais. Teoricamente, informações que já estão disponíveis no Google. Sabe aquela conversa sobre tomar cuidado com o que você publica no Facebook, por exemplo? Um dos motivos para ter cautela é esse: já temos tecnologias capazes de interpretar essa montanha de dados e tirar conclusões bastante precisas sobre nossa personalidade. Algo bastante delicado.

É por usar esses dados públicos que o sistema de busca do Crystal promete encontrar informações sobre praticamente qualquer pessoa.

Cantora Beyoncé tem sua personalidade analisada pelo Crystal Cantora Beyoncé tem sua personalidade analisada pelo Crystal

Qualquer pessoa mesmo!

O sistema também conseguiu analisar o perfil do presidente dos EUA, Barack Obama O sistema também conseguiu analisar o perfil do presidente dos EUA, Barack Obama

Mas o grau de precisão depende dos dados que estejam disponíveis online (o sistema informa em uma escala de 0% a 100% o quanto suas conclusões sobre a pessoa são precisas. No caso acima, do presidente Barack Obama, a precisão é de 60%). Quanto menos dados você deixa disponíveis online, mais fraca será sua nota no sistema do Crystal e, portanto, menos confiáveis as conclusões sobre a sua personalidade. Em alguns casos, o resultado pode ser inconclusivo, especialmente para quem não é muito ativo em redes sociais ou não está em sua rede de contatos nessas redes.

O Crystal tem ainda um plugin bem interessante que funciona com o Gmail e corrige em tempo real o e-mail que você está escrevendo para uma pessoa, indicando se as palavras e a abordagem usadas são as melhores para se comunicar com ela. Eu fiz o teste e o resultado é interessante.

Ao escrever de forma casual e prolixa para uma pessoa, recebi alertas em letra vermelha de que deveria encurtar o texto e ir direto ao ponto se quisesse a atenção do destinatário. Em outro caso, onde preferi ser mais objetiva, o sistema me avisou que o destinatário ficaria mais feliz se eu fosse um pouco mais casual e fizesse um comentário qualquer antes de tocar no tema central do e-mail.

Os criadores dizem que essa ferramenta pode ser útil, por exemplo, para quem está procurando emprego e quer aumentar as chances de atrair a atenção de um executivo para quem vai mandar o currículo.

O uso desse plugin gratuitamente é limitado. Enquanto o acesso básico ao Crystal é gratuito, funções mais avançadas, como uso livre do plugin, estão disponíveis apenas para assinantes do serviço.

Por enquanto, o sistema funciona em fase de testes e para ter acesso é necessário se cadastrar na página do Crystal e solicitar um convite. A empresa promete enviar uma resposta em cerca de 24 horas.