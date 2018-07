ICI

Uma das coisas mais legais de morar fora do País é adquirir novos hábitos. E uma das paixões que se instalou no meu coração de vez durante esse pouco mais de um ano em Chicago foi ouvir podcasts.

Podcasts são programas em áudio que são distribuídos pela internet e podem ser baixados no celular.

Eu já ouvia alguns no Brasil, mas esporadicamente. Foi em Chicago que eu descobri a cena forte de podcasts aqui dos EUA e me viciei em ouvir programas diariamente.

Logo que eu acordo, eu já pego o celular e abro aplicativo de podcasts para baixar os novos episódios da manhã. Ouço dois ou três por dia. Na ida e volta do trabalho, enquanto lavo a louça, faço o jantar e tomo banho.

Eu não estou sozinha nessa onda. Minha paixão por podcasts representa o sucesso de uma indústria que não pára de crescer e se profissionalizar a cada ano.

Os podcasts estão entre as maiores apostas das empresas de jornalismo dos EUA, como uma nova fonte de renda. Também faz parte da estratégia de marketing de conteúdo das companhias que buscam cativar e fidelizar consumidores.

Quando eu saí do Brasil, em 2015, muito pouco ainda se falava em podcast no País. Pelo que acompanho dos EUA, existe muita gente produzindo podcasts no Brasil e o mercado está crescendo, mas esse tipo de conteúdo ainda não se popularizou como no exterior. Existe uma grande oportunidade a ser explorada e programas incríveis para o público descobrir.

Nos EUA, existem cooperativas para produtores de podcasts, empresas especializadas nesse tipo de conteúdo, newsletter específica sobre podcasts, programas sobre todos os assuntos que você puder imaginar e até um podcast para falar sobre… podcasts!

Por que os podcasts fazem tanto sucesso nos EUA?

O entusiasmo, do lado dos criadores de conteúdo, está no fato de que hoje paga-se bem para colocar um anúncio em um podcast, já que os anunciantes estão interessados em falar direto com esse público que dedica 100% da sua atenção ao programa que está ouvindo (embora já esteja sendo discutido o fato de que grande parte dos ouvintes está pulando a publicidade, o que tem tornado e negociação com anunciantes mais delicada).

A previsão é de que os gastos de publicidade em podcasts nos os EUA cheguem a US$ 395 milhões em 2020, de acordo com a empresa de pesquisas Bridge Ratings.

Do lado dos ouvintes, o entusiasmo vem da possibilidade de ouvir entrevistas inteiras com personagens interessantes, histórias surpreendentes, debates de alto nível e reportagens impecáveis. O podcast cativa pela qualidade.

Exemplo disso, é que por meio de podcasts aprendi sobre temas pelos quais nunca havia me interessado. Uma história sobre a coleta de lixo no Japão prendeu minha atenção de forma inesperada. Uma entrevista com a Glória Steinem me fez descobrir detalhes desconhecidos da história dela que me levaram às lágrimas em um dia comum.

Decidi, então, usar esse espaço para compartilhar com vocês alguns dos meus podcasts favoritos. Escolhi sete podcasts norte-americanos e brasileiros (tomei o cuidado de excluir os já famosos Serial e This American Life, já que são opções das quais a maioria já ouviu falar).

Confesso que ainda conheço poucos programas brasileiros. Peço para vocês igualmente colaborarem com a lista e comentarem quais podcasts nacionais eu deveria escutar. Também vale deixar a dica de algum podcast gringo que você considere imperdível.

Eis a minha lista:

1. Hidden Brain – NPR (em inglês)

Eu tenho uma certa preferência por podcasts que falam sobre o comportamento humano. Coisa de gente curiosa e que tem uma quedinha por psicologia. Por isso, o Hidden Brain é o número um da minha lista. O podcast aborda grandes temas da atualidade do ponto de vista do comportamento humano. Alguns temas que já foram abordados são imigração, tecnologia e sexismo. Cada episódio dura de 20 a 30 minutos, o que eu considero como o tamanho ideal para um podcast. Acredite: você vai aprender muito em apenas 20 minutos de programa. Eu passo dias refletindo sobre cada episódio.

2. Invisibilia – NPR (em inglês)

Esse podcast fala sobre as forças invisíveis que controlam o comportamento humano. As histórias do episódio Flip the Script, da segunda temporada, sobre pessoas que combateram ambientes hostis com calor humano, me levaram às lágrimas. É um dos meus episódios de podcast favoritos de todos os tempos. E essencial para a gente criar um pouco mais de empatia por quem é diferente da gente nesse mundo. Você precisa ouvir! Há vários outros episódios igualmente incríveis.

3. Mamilos – B9 – (em português)

O Mamilos fala de temas da atualidade e sempre traz especialistas que representam lados opostos de um mesmo assunto para debater o tema da vez. Em tempos de tanta polarização, dá gosto ouvir um programa que se dispõe a promover um debate de ideias equilibrado, onde há espaço para ouvir todos os lados e aprender com o outro. Esse equilíbrio na cobertura fez eu ouvir com atenção até um programa sobre divórcio, embora nem casada eu seja. De quebra, o programa me ajuda a matar um pouquinho da saudade do Brasil.

4. Modern Love – The New York Times (em inglês)

A coluna Modern Love é sucesso há anos no jornal norte-americano The New York Times. A ideia é contar as alegrias e dificuldades de histórias que retratam as diferentes formas de amar. O que eu mais gosto no Modern Love é que há sempre alguma adversidade, mesmo nos episódios com finais felizes. E não é assim que acontece na vida real? Vivemos tão angustiados por tanta felicidade fabricada nas redes sociais e tantas notícias ruins ao redor do mundo que é um alento ouvir histórias que falam das belezas e das tristezas que fazem parte da vida de todos nós. É um podcast para trazer inspiração, esperança e aceitação.

5. Recode Decode e Recode Media com Kara Swisher and Peter Kafka – Vox Media (em inglês)

Para quem gosta de tecnologia, os podcasts do site Recode são muito interessantes, porque sempre trazem como convidado especial o CEO ou fundador de uma empresa de tecnologia, ou alguém que trabalha com a internet de alguma forma. É a chance de ouvir com profundidade e diretamente da fonte as histórias por trás da criação de empresas fascinantes, além dos desafios de gerir empresas inovadoras.

6. Xadrez verbal – Central 3 Podcasts – (em português)

Um excelente podcast para entender sobre sobre política internacional. A cada semana, o programa traz um tema diferente que ajuda a entender com profundidade alguns dos grandes conflitos internacionais da atualidade.

7. Note To Self – WNYC (em inglês)

É uma delícia ouvir ao Note to Self. O programa explora toda semana, em um episódio curtinho, as diferentes formas como a tecnologia está mudando as nossas vidas. Há dezenas de histórias inusitadas e desafios dos quais você pode participar para melhorar sua relação com a tecnologia. É ótimo para quem gosta do tema, mas não quer necessariamente falar sobre negócios. O foco aqui é no consumidor de tecnologia, suas dores e delícias.

E você? Qual podcast imperdível você sugere?

