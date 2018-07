Andy Puddicombe era monge antes de criar o app de meditação Headspace Andy Puddicombe era monge antes de criar o app de meditação Headspace

Há um certo consenso entre os meus amigos do Brasil e dos EUA: estamos passando por tempos difíceis. E essa percepção de que as coisas não andam fáceis colocou o bem-estar na pauta do momento. Em blogs, reportagens e conversas de bar dicas para bem-estar e saúde estão entre os principais tópicos aqui nos EUA.

A tecnologia não ficou de fora. Uma série de aplicativos que prometem ajudar a equilibrar o sono, a mente e o corpo ganharam espaço nos EUA.

O mais bem-sucedido deles, sem dúvidas, é o Headspace. O aplicativo desenvolvido por um monge e seu aprendiz criou um mercado hoje avaliado em $250 milhões.

Richard Pierson, co-fundador do Headspace, construiu uma bem-sucedida carreira na área de marketing em Londres quando, aos 27 anos, se viu cansado da rotina de trabalho.

Ele buscou tratamento para sua ansiedade crônica na Ásia, com a ajuda de um monge chamado Andy Puddicombe. Pierson deu dicas de marketing para o negócio de meditação de Puddicombe, enquanto ele ensinou Pierson a meditar.

Juntos, os dois decidiram colocar o treinamento de meditação feito por Pierson em um app, entrando em um mercado competitivo em que vários outros concorrentes já ofereciam a promessa de bem-estar com alguns cliques na tela do telefone. O Headspace, app criado por eles, venceu a concorrência acirrada e virou moda.

No Headspace, o usuário cria uma conta e paga uma assinatura mensal para ter acesso a uma infinidade de treinamentos de medição divididos em diferentes tópicos, que vão desde o stress do trabalho até o falecimento de um ente querido. As primeiras sessões são gratuitas.

A empresa já fatura $50 milhões ao ano e é avaliada em $250 milhões. O app usa a gamificação para atrair os usuários e tornar o processo mais simples. O estilo de vida norte-americano que exige alta produtividade em todas as esferas da vida também contribui para o sucesso. Mesmo com a agenda lotada, qualquer pessoa consegue parar entre 5 a 10 minutos em qualquer lugar para meditar.

Além do Headspace há outros apps de meditação fazendo sucesso.

Insight Timer



Com versões para iOS e Android, o Insight Timer é gratuito e oferece acesso à diversas meditações gratuitas. A parte mais legal é ver em um mapa quantas pessoas ao redor do mundo estão meditando ao mesmo tempo.

Aura



A premissa do app é dedicar apenas 3 minutinhos para meditação todos os dias. O app promete sempre uma meditação nova e permite personalizar sua experiência de acordo com a sua necessidade. Disponível para iPhone e Android.

Calm



O Calm cumpre bem a missão de te acalmar desde o momento em que você abre o app. Um som relaxante de chuva caindo no quintal começa a tocar e você pode escolher entre meditações de 3 a 30 minutos com diferentes objetivos. O app é pago, mas oferece um pacote inicial de meditações gratuito. Ele também oferece a opção bedtime stories: história para adultos dormirem. Disponível para iOS e Android.

