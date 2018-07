Em 2015, me mudei para os EUA para fazer um mestrado após quatro anos escrevendo sobre tecnologia e startups no Brasil. Claro que eu foquei meus estudos em novas tecnologias. Desde então, completei minha experiência ajudando a fundar uma startup durante o mestrado e, mais recentemente, trabalhando em uma startup.

Eu já escrevi anteriormente sobre o que aprendi criando uma startup. Agora, oito meses após eu ter começado a trabalhar em uma, sinto que é hora de compartilhar alguns aprendizados da vida como funcionária em uma startup.

Vale lembrar que a lista abaixo reflete a minha experiência pessoal nos EUA. Porém, serve como um bom parâmetro para identificar se você tem perfil para trabalhar em uma startup e reflete algumas práticas bem comuns no mercado.

::Siga-me no Twitter::

::Curta a página do blog no Facebook::

O que aprendi trabalhando em uma startup

Você vai trabalhar muito e exercer mais de uma função. Especialmente nos primeiros anos da empresa será inevitável que o seu trabalho vá além do que você foi contratado para fazer. Quer um exemplo? Eu fui contratada pela empresa na qual trabalho para fazer a estratégia de conteúdo, mas em determinado momento precisei contratar uma companhia para instalar um adesivo com o nome da startup na parede do escritório. Meu chefe, que ocupa um cargo de diretor, frequentemente cuida de tarefas menores, como encomendar cartões de visitas para os funcionários. Startups têm equipes enxutas e precisam de pessoas dinâmicas que possam ajudar em pequenas ou grandes tarefas cotidianas, seja porque a equipe é pequena ou porque a empresa está crescendo rápido e ainda não teve tempo de contratar profissionais especializados em certas áreas.

Resultados são mais importantes do que formalidades. Quando falamos em startups o clichê é imaginar jovens de chinelo e camiseta trabalhando despreocupadamente. Embora esses clichês existam, eles estão longe de serem a única realidade. O que eles simbolizam, na verdade, é uma espécie de aversão das startups às formalidades e burocracias de grandes empresas. Crachá no pescoço? Quem se importa? Roupa social? Só se for uma reunião com um cliente muito importante. Há alguns dias, uma amiga achou graça de um vídeo que postei no Facebook sobre os bastidores da empresa na qual trabalho. Na gravação, um dos funcionários trabalhava tranquilamente com os pés sobre a mesa. A verdade é que não importa onde você está sentado ou o que você está vestindo em uma startup. O foco é um só: gerar resultados rápidos.

Os salários podem ser mais baixos. Com pouco dinheiro no caixa e muita necessidade de investimento, muitas vezes startups pagam salários abaixo do mercado, exceto para profissionais com habilidades muito específicas e difíceis de encontrar. Para compensar, algumas oferecem ações da empresa para os funcionários e benefícios como jornadas de trabalho mais flexíveis. Outras criam planos de carreira para que os funcionários possam crescer junto com a empresa ou oferecem incentivos como o pagamento de cursos e especializações.

Os funcionários precisam ter mentalidade de empreendedor. Se você está em busca de estabilidade, altos salários ou uma rotina previsível, startups não são para você. Para uma startup dar certo, toda a equipe precisa trabalhar com a mesma paixão e dedicação do dono para enfrentar os muitos desafios que fazem parte do desenvolvimento e crescimento de uma empresa. A estratégia e as prioridades de uma startup podem mudar a qualquer momento e quem precisa de direcionamento do tempo todo e estabilidade certamente terá uma experiência ruim. Você terá muitas responsabilidades, muitas vezes vão faltar recursos e o seu desafio é fazer acontecer, apesar de tudo. Empresas passam por altos e baixos no início e as incertezas que seguem esses movimentos podem causar desespero em quem tem perfil mais tradicional. Startups são uma boa opção para quem gosta de trabalhar muito, construir algo do zero e sentir o impacto do seu trabalho a todo momento.

:::LEIA TAMBÉM: Mania de podcast:::

Vai ser a melhor experiência de aprendizado da sua vida. Se por um lado trabalha-se muito, por outro os aprendizados em uma startup são enormes. Justamente porque as coisas podem mudar a qualquer momento ou porque você pode exercer uma função que nunca antes exerceu na vida, você aprende muito quando trabalha em uma startup e pode sair um profissional muito mais completo. Como as equipes são enxutas, você pode ter mais desafios e oportunidades profissionais do que em uma empresa maior e criar um portfólio invejável. O lado negativo é que, por vezes, pode faltar um mentor para te ensinar a fazer algo novo. Mais uma vez, ter um perfil empreendedor e ir atrás de respostas de forma independente é essencial.

Você vai se sentir em casa. Diretores e estagiários costumam trabalhar lado a lado nas startups e o modelo de gestão é mais horizontal. Logo, há menos estrelismo e mais colaboração, exceto quando a cultura da empresa é de competição (o que eu particularmente considero pouco atraente). Eventos para confraternização dos funcionários são frequentes em startups, assim como aquela cervejinha no fim do expediente. Com equipes menores, esses eventos tendem a ter um ar menos corporativo e mais familiar.

Você vai ser recompensado pelo seu esforço. Seja porque você criou um departamento do zero ou porque se dedicou muito e gerou ótimos resultados, startups costumam recompensar seus melhores funcionários. Como os salários inicialmente podem ser mais baixos e startups enfrentam dificuldades para contratar mão de obra altamente especializada, a empresa vai tentar manter quem gera bons resultados seja com plano de carreira, benefícios ou jornadas mais flexíveis.

Você vai sentir o impacto direto do seu trabalho e pode ser mais criativo. A motivação para trabalhar em uma startup é frequentemente associada com a possibilidade de sentir diretamente o impacto do seu trabalho nos resultados da empresa. Você também pode inovar, criar e se sentir mais livre em uma startup. Há sempre espaço para boas ideias e a cultura das empresas tende a ser mais aberta e focada em inovação. Longe da burocracia de grandes empresas, profissionais criativos encontram nas startups um espaço para testar novas ideias e aprender fazendo.

Você trabalha em startup? Conte nos comentários o que você aprendeu com a sua experiência.

::Siga-me no Twitter::

::Curta a página do blog no Facebook::