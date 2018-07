Divulgação

This is fine – o meme que define 2016 This is fine – o meme que define 2016

Que ano! Foi difícil acompanhar as notícias do Brasil enquanto estava nos EUA. Foi difícil acompanhar as notícias dos EUA estando nos EUA. A verdade, amigos, é que não está fácil para ninguém!

E já que este blog tem a intenção de relatar as inovações tecnológicas que estão acontecendo nos EUA para os brasileiros, escolhi um meme americano para ilustrar 2016. This is fine é o meu meme favorito de 2016. Passei o ano todo assim, no meio da fogueira e repetindo para mim mesma que, apesar de tudo, está tudo bem!

Como fim de ano é tempo de retrospectiva, resolvi resgatar o que publiquei no blog em 2016 para relembrar um pouco do que rolou no mundo da tecnologia este ano e fazer um resumão para a gente preparar o coração para 2017.

Eu comecei cantando a bola lá no comecinho de 2016: A maior ameaça pro seu emprego não são os imigrantes ou o governo, mas, sim, os os robôs. A conversa foi tão boa que eu estiquei o papo sobre o assunto com a Petria Chaves, na rádio CBN.

Dez meses depois, baseado no discurso de ódio contra imigrantes e prometendo uma vida melhor para quem perdeu seu emprego na indústria tradicional dos EUA (pessoas que ainda não entenderam que quem vai tirar o emprego delas é a tecnologia e, portanto, que o que elas precisam são novas qualificações e políticas que as ajudem nesse processo), Donald Trump foi eleito presidente e inaugurou a era da pós-verdade.

Não foi só a candidata Hillary Clinton que foi derrotada por Trump. Um outro candidato pouco conhecido também amargou uma derrota nas eleições norte-americanas. Zoltan Istvan, do partido Transhumanista, promete voltar em futuras eleições norte-americanas para defender os direitos dos… ciborgues!

Também falamos de assuntos pontuais aqui no blog. Contei em primeira mão o que mudou nos EUA logo após o lançamento do jogo Pokémon Go.

Falei sobre mulheres, tecnologia e perfeição. E de como o mercado de tecnologia (e o mundo) ainda são ambientes difíceis para as mulheres navegarem.

Também dividi muitas das minhas experiências pessoais com vocês. Eu testei alimentos criados em laboratório por startups e contei minhas impressões. Relatei o que aprendi criando minha primeira startup e o retorno que recebi após esse post me emociona até hoje. Aprender com os nossos erros, afinal, parece ser o melhor caminho para crescer.

Eu também falei sobre a minha mania de podcast. Recebi dicas incríveis de vocês e comecei a ouvir novos podcasts muito legais, principalmente brasileiros. Vocês, por sua vez, me escreveram várias vezes dizendo que começaram a ouvir algum podcast por causa desse post. É sempre uma alegria conversar sobre esse tema!

Por fim, falamos aqui de algumas evoluções tecnológicas que já estão acontecendo e devem se intensificar em 2017. Eu contei que aplicativo é coisa do passado e que robôs vão invadir o seu celular.

A realidade virtual, um dos assuntos mais comentados dos últimos anos, segue avançando. Mas o que eu mais gostei de aprender foi sobre como a realidade virtual pode mudar a vida de idosos. <3

Que em 2017 venham muitos mais temas interessantes e dias melhores para todos nós. Mas se as coisas ficarem muito difíceis, podemos usar uma das melhores qualidades dos brasileiros: a criatividade. Dá uma olhada nesse guia aqui com cinco passos para você ser mais criativo, segundo um dos maiores inovadores do mundo.

Boas Festas! Até 2017!

