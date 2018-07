Caso você não tenha computador em casa ou ainda sinta algum medo de ligá-lo, a Campus Party também é lugar para você. O evento que concentra o maior número de geeks por centímetro quadrado do país conta com uma área com 200 computadores para o “batismo digital”. Em média, 800 pessoas passam pelo espaço todos os dias para receber as dicas dos monitores e voluntários e aprender a usar o computador e navegar na internet.

“É claro que esta área faz menos sucesso aqui do que na Campus Party de El Salvador, por exemplo”, admite Marcelo Branco, da organização do evento. “No Brasil, a internet é também um fenômeno de periferia e todo moleque está conectado pelas lanhouses. Mas achamos interessante e importante montá-la mesmo assim para capacitar ainda mais pessoas.”

A área de batismo digital está localizada na parte aberta, a Expo Party, ao lado do portão que dá acesso ao espaço ocupado pelos campuseiros.