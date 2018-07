Entre as 500 horas de oficinas, painéis e workshops que a Campus Party deste ano vai disponibilizar aos campuseiros, em algumas áreas, é quase impossível não repetir temas de anos anteriores. Discussões envolvendo o mercado musical e as mídias sociais, por exemplo, permanecem sem resolução. Mas como revisitar debates já feitos sem soar repetitivo?

O empresário Edney Souza, o Interney, é responsável pela grade de programação de blogs desde 2009. É ele quem pinça os temas, através de sugestões de leitores de seu blog e de seus seguidores no Twitter. A grade definitiva tem debates novos, cujos temas não foram discutidos ano passado – como Blogs x Leis, por exemplo, e a morte da blogosfera. “Levamos em consideração o que bombou nesse ano que passou e que valeu a pena”, explicou. Outro critério foram atualidades – 2010 é ano de elições presidenciais, e em 2009 soubemos que o Brasil será sede das Olimpíadas e da Copa do Mundo dentro de alguns anos. Daí vieram as ideias de debates sobre mídias sociais nas eleições e blogs de esportes.

Edney não se privou de repetir alguns convidados do ano passado (“cerca de 10%”, conta) em painéis desse ano, em outros temas, desde que tivesse coisas novas para agregar.

Em 2010, o portal MTV foi responsável por selecionar temas e debatedoras dos paineis relacionados a música. De acordo com o responsável pelo portal, Rafel Losso, chegar aos temas e aos nomes relevantes foi fácil, já que a emissora lida com essa realidade no dia-a-dia. “Procuramos representar os temas mais relevantes para esse período de mudanças no comportamento e no consumo de música, inovações dos meios por um lado, ajustes na indústria do outro, criadores e fãs com diferentes papeis”, explicou por e-mail.

Para ele, apesar de alguns temas se repetirem, não há esgotamento. “A cada dia novas ferramentas, novos gadgets e novos talentos forçam uma revisão dos conceitos que alguns podem achar já resolvidos, mas que pernanecem em viva mutação com novos paradigmas”.