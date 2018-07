Começa agora a palestra do hacker e especialista em segurança Kevin Mitnick

14: 22 – Mitnick pede para os participantes fazerem fila para pegar seu cartão de visitas. É um cartão recortado, feito em metal, com ferramentas para arrombar fechaduras. As pessoas vibram e invadem o palco. Acaba a palestra.

14:17 – Mitnick encerra falando que é necessário dizer não e prestar atenção em quem pede suas informações. Temos que ignorar nossos instintos de dar atenção e ajudar a todos e colaborar. É a melhor forma de parar o ataque de engenharia social. Até conseguir verificar a veracidade de quem quer seus dados, negue tudo.

14: 15 – Com um telefonema para os EUA, ele sequestra a linha de um dos participantes da palestra. Muitos aplausos.

14:13 – As pistas que damos, como nossas informações Ele demonstra como , com um simples número de celular, ele consegue roubar a identidade de alguém, roteando o número de telefone e se tornando a pessoa. Impressionante.

14:10 – Mitnick explica que até o lixo físico é vulnerável. Material impresso é fonte de informações.

14:08 – A pesquisa é a maior arma do hacker. Segundo Mitnick, um bom hacker varre o Google, as redes sociais, o Twitter, para conseguir levantar um perfil sólido que viabilize o ataque.

14:06 – A maioria dos problemas de segurança acontece porque as pessoas confiam umas nas outras. Os hackers exploram as fraquezas das pessoas e a boa vontade alheia para conseguir dados. E muita gente acha que esse tipo de roubo de informações só acontece com os outros.

O chamado “benefício da dúvida”, a confiança inicial das pessoas, é a maior brecha na segurança.

14:05 – Mitnick é aplaudido com entusiasmo, por conta da história.

14:04 – Na conversa, ele conseguiu roubar dados confidenciais. Conseguiu inclusive acesso à rede interna da Motorola.

13:59 – Ele mostra um telefone de 1993, um Motorola Startac Ultralite. Ele queria modificar o código-fonte do sistema dele, e com algumas ligações, ele conseguiu acesso a informações confidenciais que o permitiram modificar o telefone. Ele simplesmente descobriu o caminho das pedras para conseguir a informação. Ele descreve como ensinou uma funcionária a zipar o código-fonte em um arquivo de 10 MB, colocá-lo em um FTP e mandar para ele. E o tempo todo os funcionários achavam que ele era um legítimo recém-contratado.

13:57 – Mitnick demonstra como a vulnerabilidade dos browsers dá margem a invasões. Ele comenta que foi assim que o Google foi atacado na China.

13:52 – Ele mostra um pequeno programa, instalado no pendrive, que rouba os 20 últimos arquivos acessados do PC ao ser plugado, instantaneamente. É de gelar a alma…

13:51 – Mitnick comenta que é preciso cuidado com qualquer mídia removível, como pendrives, CDs, DVDs…

13:50 – No telão, ele mostra como a invasão funciona. É assustador, mas o computador infectado começa a transmitir cada ação do usuário imediatamente pela web. E ele apenas plugou o pendrive na máquina.

13:49 – Ele mostra como é simples embutir um trojan em um arquivo de office ou PDF. Em um pendrive qualquer, e;le consegue se infiltrar no computador.

13:48 – Mitnick mostra um pequeno roteador sem fios, ligado a uma bateria, que serve para roubar identidades em aeroportos. Ele responde mais rápido que os sites visitados, como o Facebook, e rouba as dados.

13:45 – Ele diz que a fronteira final desse tipo de golpe é hackear o telefone e agir como intermediário entre o banco e o usuário.

13:41 – É o site da sua consultoria de segurança. O número que ele discou ao telefone era um desses números fantasma, mas sob o controle da sua empresa. Ele mostra como o sistema captura todos os dados e comenta que fez a mesma coisa em um evento de segurança da Visa.

13:40 – Ele explica que com a ajuda do telefone, é possível triangular um ataque perfeito. Ele demonstra em um site como o ataque pode ser feito.

13:38 – Kevin Mitnick explica como o Phishing está disseminado e como as pessoas acreditam em tudo o que chega pelo e-mail. E que os esquemas de golpe são tão avançados que existe até centrais telefônicas fantasmas, que soam exatamente como as dos bancos. É aí que a senha é capturada, quando o usuário a digita no telefone.

13:34 – Mitnik fala de como é simples, usando o tamanho das grandes empresas e a burocracia, se infiltrar. Ele conta que basta escolher uma empresa, ligar para alguns funcionários, que normalmente estão listados no site da empresa, e descobrir quem está de férias. Em seguida, basta ligar para o suporte da empresa e dizer que o correio de voz está com o acesso restrito.

Como a verificação é nula, o operador dá a senha do correio de voz e dá a ele o acesso ao correio de voz. Então, ele grava uma mensagem de saudação e liga para o suporte técnico. Depois de se identificar, ele pede para deixarem no correio de voz o código da rede. Como o ramal é correto e a voz dele está gravada, o técnico dá a ele a senha, abrindo o sistema da empresa,

13:30 – Parte dos ataques pode ser de natureza híbrida. Além de conseguir informações vitais, um hacker pode entrar no sistema com um login falso, que parece legítimo, e daí, por meio de engenharia social, ele consegue acesso ao sistema.

13:29 – Muitos golpistas contatam o suporte telefônico de bancos ou empresas para conseguir senhas. É a típica conversa mole, “jogar verde”, para conseguir uma senha com o nome do funcionário ou outros dados descobertos, como o nome da mãe ou do cachorro. E todas essas informações podem ser conseguidas com uma simples entrevista ou pesquisa falsa, feita na rua.

13:27 – Ao falar a senha para uma pessoa conhecida via telefone, ou mesmo e-mail e outros meios eletrônicos, a pessoa se expõe. Até mesmo o contato com o suporte técnico pode ser uma brecha de segurança.

13:25 – Ele fala que muita gente não desconfia e fala suas informações pessoais para qualquer pretenso pesquisador. E dessa forma, informações confidenciais, que podem levar à descoberta de mais dados para roubo de identidade.

13:20 – Mitnick explica que a engenharia social é o melhor e mais simples método de hackerismo. A engenharia social, ou seja, convencer as pessoas a entregar suas informações vitais, não é detectável, roda em qualquer plataforma e é infalível. “Não dá para pedir para a microsoft um patch contra burrice~, fala ele.

13:15 – Ele conta uma das histórias de seu livro, lançado em 2002. É sobre um funcionário de um banco que utilizou seu trânsito livre para manipular colegas e conseguir acesso a US$ 10 milhões.

13:11 – O tema da palestra é “A Arte de Enganar”

13:08 – Ele diz que os ataques hoje são um misto de engenharia social e conhecimento de software. Os hackers (ou crackers) enganam as pessoas para conseguir informação vital.

13:07 – Mitnick sobe ao palco sob ovação. Alguns aplaudem de pé

13:05 – Um vídeo dramático, com música e cortes dignos de Hollywood conta a trajetória do hacker, que foi preso e hoje é expert em segurança digital