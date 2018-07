A Samsung fez uma pré-estreia dos lançamentos que fará durante a feira Mobile World Congress na noite deste domingo em Barcelona, na Espanha. A fabricante coreana fechou um dos pavilhões do evento, com pelo menos duas centenas de convidados, para apresentar sua nova linha de celulares.

O destaque ficou para o Samsung Wave (S8500), o único demonstrado no evento de domingo. Com uma tela de 3,3 polegadas que utiliza uma tecnologia que a Samsung chamou de Super Amoled, o aparelho tem uma das melhores reproduções de gráficos já desenvolvidas em um celular.

A tonalidade das cores tão forte que os vídeos e fotos reproduzidos no Wave ganham uma qualidade comparável à de TVs de alta definição, apesar de a resolução ser de 800 x 480 pixels. Por falar nisso, o celular é capaz de tocar arquivos de vídeos DivX, XvID, WMV gravados em alta definição (720 linhas progressivas), comuns em vídeos de filmes e séries no computador, além de MPEG4, que é um formato de vídeo mais usado em dipositivos portáteis.

O Wave é um sucessor da linha de celulares com tela de toque da Samsung. A empresa aprimorou a experiência de toque, cujos comandos não eram tão precisos e rápidos o suficiente. O Wave vem com um processador de 1 GHz, com capacidade de responder aos toques com mais velocidade. Porém, os modelos que estavam em demonstração, usados pelo Link, ainda engasgavam em alguns momentos (veja o vídeo no fim da página).

Além disso, foi criada uma nova interface com o sistema operacional para celulares, criado pela Samsung, o Bada. O sistema já havia sido anunciado em dezembro, como uma plataforma aberta para que os desenvolvedores de aplicativos criassem e transfomassem o Bada como bem entendessem, no mesmo conceito do Android.

Na prática, o Bada é uma evolução da interface que a Samsung já vinha usando em outros modelos de toque, como Jét e o Star. Só que, em vez de trazer uma barra lateral com opções de widgets para a tela inicial, agora há um atalho que abre o diretório de widgets na parte de baixo da tela.

Na parte de cima, aquela barrinha de status com o horário e o nome da operadora pode ser arrastada para baixo e a pessoa vê as últimas notificações, como mensagens, e-mails e alertas. Reconheceu? Funciona exatamente do mesmo jeito que o Android. Até o desenho da barrinha é parecido. Não será uma surpresa se o Google reagir (até judicialmente) no futuro à interface do Bada.

Além disso, o Bada traz um aplicativo que a Samsung chamou de Social Hub. É uma forma de integrar as contas da internet no celular, como de e-mails, do Twitter e do Facebook. Os contatos da internet são todos carregados para o telefone, como no Android. Ainda há uma opção boa de poder sincronizar o calendário do celular com as agendas do Google, do Yahoo e outros serviços online. No Android, só é possível carregar a agenda do Gmail.

O Wave ainda traz outras novidades tecnológicas. É o primeiro telefone com a tecnologia Bluetooth 3.0, que pode transferir um arquivo de 3 megabytes (MB) em apenas 1 segundo entre dois aparelhos com a mesma tecnologia, oito vezes mais veloz que o atual Bluetooth 2.0. Uma música em MP3 costuma ter entre 3 MB e 6 MB. A rede Wi-Fi também utiliza uma tecnologia mais veloz, que é a frequência 802.11n. Se o roteador tiver a mesma tecnologia, a conexão da internet pode ficar mais rápida.

O celular ainda tem câmera de 5 megapixels, GPS, 3G e grava vídeos em 720p. Estará disponível em versões com 2 GB e 8 GB de memória. Ainda não tem preço sugerido, nem data definida para chegar ao Brasil, mas deve aportar pelo menos depois do feriado do dia das mães, em maio.

Fotos do Samsung Wave e do lançamento do Bada:

Imagens: FILIPE SERRANO/AE

Demonstração do Samsung Wave:





* O repórter viaja a convite da Samsung