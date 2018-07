A Agência Estado distribuiu reportagem agora há pouco em que elege os principais detaques da Campus Party – ReacTable, robô Quasi, Virtusphere, sandália com GPS, o Ovu e games nos quais o jogador luta com personalidades.

O link para a matéria completa é este.

Interessante é que, apesar da aura de novidade, dois desses produtos já eram conhecidos do público brasileiro. A ReacTable, por exemplo, já esteve no Brasil em dois momentos: no Festival de Linguagem Eletrônica (File), em agosto de 2007, e no show da Björk no TIM Festival, em outubro (foto de Tiago Queiroz/AE).

Já a sandália com GPS foi motivo de notícia aqui no portal estadao.com.br, em agosto também. Ela foi criada por uma ONG americana para prostitutas se conectarem com a polícia caso estivessem em perigo. Dá para ver mais fotos de Divulgação, como a ao lado, aqui.