Imagine um lugar em que o acesso ao Google tenha sido bloqueado por motivos de “segurança”… Pensou na China? Nada disso. Isso está acontecendo aqui na Campus Party.

O blogueiro Manoel Netto, do Tecnocracia ( www.tecnocracia.com.br ), acaba de me mostrar uma coisa surreal para um evento que prega a “liberdade na rede”. Em uma das fileiras dos blogueiros, quando tenta-se acessar o Google, recebe-se a seguinte mensagem: “O acesso a este site foi vetado pela Administração da Campus Party devivo (SIC) ao seu conteúdo impróprio para menores de 12 anos, em desacordo com a cláusula segunda no parágrafo terceiro do nosso Termo de Compromisso de veiculação de conteúdo.” Eu fui checar, tentei acessar o Google no local, e realmente o problema existe.

Segundo o Manoel me relatou, os blogueiros já checaram isso e a “censura” não afeta outras bancadas do primeiro andar da Bienal, onde estão os computadores dos três mil participantes. Apenas a área dos blogueiros está com o problema. Pode isso? Além do Google, outros sites como YouTube e Twitter também foram bloqueados.

Conversei com o pessoal que cuida da rede aqui na Bienal e eles me garantiram que isso não é coisa da organização. “Deve ser coisa de hackers que quiseram pregar uma peça”, me disseram, enquanto tentavam contornar o problema. Evento nerd tem disso mesmo, né?

_____

Atualização: conversei com a organização da Campus Party e eles garantiram que não houve bloqueio algum. Os técnicos de rede daqui já solucionaram o problema e dizem que o “bloqueio” pode ter sido causado por uma brincadeira de algum hacker.

Atualização 2: acabei de descobrir o responsável pela brincadeira. O hacker que se apresenta como Vinicius K-Max disse que quis brincar com os “amigos blogueiros” e desenvolveu um código que bloqueava acesso a sites como Orkut, Google e Flickr e que só afetava a área do CampusBlog.

Atualização 3: os blogueiros descobriram que um notebook estranho, o de K-Max, estava em suas bancadas e era a máquina que estava enviando o código malicioso. Entregaram o micro para a organização da Campus Party. Roberto Andrade, da organização, diz que não sabe de nada e que isso é “fofoca de blogueiro”.