Um embate entre baladeiros e fãs de Lost se formou na madrugada desta quinta. Enquanto o som alto do DJ ecoa por todo o pavilhão do Centro de Exposições Imigrantes – há menos gente na pista do que ontem – aficcionados pelo seriado norte-americano querem assistir o capítulo inédito, transmitido agora nos EUA e disponível aqui pela internet. Há até um telão com as imagens. Só que o som alto do DJ não permite escutar as falas do seriado.

Os campuseiros irritados resolveram protestar: saíram andando pelos corredores com seus notebooks abertos em cujas telas se lê: “Abaixe esse som… Quero ouvir Lost.” Por enquanto, não surtiu efeito. O DJ continua com o som na caixa – e bem alto – para desespero também de quem quer dormir.