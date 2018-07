Ao contrário do que a organização divulgou, o primeiro andar, onde estão instalados os computadores na Bienal, não estão completamente cheios. Aliás, já é quarta-feira e há áreas completamente vazias, como as de simulação e astronomia – que estão no fundo do andar e ocupam um bom espaço. É a síndrome de bancadas fantasma, que também atinge, em menor grau, as áreas de criatividade e robótica.