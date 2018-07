Os blogueiros aqui da Bienal resolveram fazer uma provocação aos “dinossauros” da imprensa. De uma vez, colaram cartazes no vidro do aquário em que os jornalistas que cobrem a Campus Party enviam as suas matérias – de onde estou escrevendo. Em meio a flashes de câmeras, “enfeitaram” as paredes de vidro com dizeres como “jornalistossauros” e “pterorepórteres”.

Houve até um blogueiro vestido de dinossauro, que invadiu a sala, mexendo com os repórteres.



via www.flickr.com/photos/imprensacampuspartybr/

O protesto antecedeu um debate polêmico. Na mesa, jornalistas e blogueiros. “Os jornais estão mortos. Qualquer um com um blog pode produzir informação”, diziam os blogueiros. “Os blogs brasileiros precisam ter relevância. Como querem substituir a imprensa se não são capazes de produzir conteúdo que mexa com a sociedade? Quando isso acontecer, aí sim as redações irão ficar preocupadas”, opinou um dos debatedores, o jornalista Pedro Doria.

De volta ao aquário, nós jornalistas não perdemos a esportiva. Chamamos os blogueiros para fazer uma foto de nós, “dinossauros”…



via www.flickr.com/photos/andrepase