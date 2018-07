A lista de jogos mais populares da Campus Party está longe de ser um segredo. Essa edição do evento mostrou um equilíbrio bom entre gêneros como tiro em primeira pessoa e estratégia.

– Dota (Defence of the Ancients)



Esse é um cenário especial para o jogo Warcraft 3 que faz muito sucesso entre os jogadores. O jogador controla um herói que deve destruir a base inimiga. O forte são os times e estratégias para derrotar os inimigos.

– COD (Call of Duty)



Jogo de guerra com clima realista que faz muito sucesso na Campus Party. Todas as versões estão presentes e os campuseiros aproveitam para fazer vários campeonatos informais.

– Team Fortress 2



Team Fortress 2 NE um jogo de tiro em primeira pessoa com um visual baseado em cartuns. Controle de território e roubo de bandeira inimiga são os principais objetivos dos times nesse jogo.

– WoW (World of Warcraft)



WoW é o MMO (Massive Multiplayer Online) mais popular do momento. É possível ver várias pessoas jogando no evento. Se ele não tivesse uma mensalidade, talvez fosse o mais popular por aqui.

– Arcades



São a novidade da Campus Party desse ano. Eles conquistaram campuseiros de todas as áreas, que sempre jogam quando têm um tempinho.