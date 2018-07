[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/gf1aosTZtaA” width=”425″ height=”344″ wmode=”transparent” /]

“Direito na Internet” foi uma das palestras mais aguardadas pela área de blogs na Campus Party. Entre os convidados estava Ronaldo Lemos, Coordenador do Centro de tecnologia e Sociedades da Fundação Getúlio Vargas, que veio falar sobre privacidade na rede.

Apesar do tema ser interessante, o encaminhamento foi bem parecido com o que foi visto na última edição do evento.

Inclusive os exemplos, como o caso Cicarelli, que foi filmada em momentos picantes com o namorado na praia. O vídeo foi parar no YouTube e os advogados da apresentadora entraram com um processo. O tema inclusive não diz respeito apenas a celebridades. Basta lembrar dos cada vez mais frequentes casos de invasão de e-mails e uso indevido de informações.

Em sua fala, Lemos disse que é necessário delimitar os direitos dos usuários e as obrigações dos provedores. Mas nada de sugestões concretas… Até que alguém formule uma lei eficiente, o assunto deve continuar o mesmo.

O papo com a platéia levantou uma questão:

Vale fechar o site por causa da ação de um único usuário? O que você acha disso?