Este sábado, 30, marcou o último dia de eventos na Campus Party. No domingo, nada acontecerá de oficial: nem palestras, nem debates, apenas algumas entregas de prêmios. Na verdade o clima já era de fim de festa nesse sábado. Desde manhã, várias pessoas deixavam o Centro de Exposições dos Imigrantes com seu computadores alojados em porta-malas de táxis. Dentro do local o clima também já estava cinzento: menos barulho e movimentação que nos outros dias e mais pessoas dormindo. A Campus Party só acordou quando o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, apareceu, às 15h45, de surpresa no debate “Blogs, Mídias Sociais e Política”, mediado por Pedro Doria, editor de mídias digitais do Estado, e prometeu: “Teremos sim um blog da Prefeitura”.

Outro destaque do sábado foi a palestra do brasileiro Marco Figueiredo, pesquisador da Nasa há 17 anos. Marco defendeu a tese de que se as empresas aerospaciais pelo mundo afora liberarem para o público informações e dados que hoje mantém secretos, a exploração humana no espaço será muito mais rápida – e para isso, serida fundamental essas empresas (que culutuam a “cultura do segredo” segundo o pesquisador) trabalharem com softwares livres, para que a cultura wiki, do compartilhamento, ajude a gerar mais ideias e evolução dos projetos.

Saldo

Por ser o último dia relevante da Campus Party, o Link saiu perguntando aos campuseiros neste sábado o que eles acharam do evento (e para aqueles que tinham ido no d ano anterior, para que comparassem). A reação foi quase unânime: os novatos gostaram muito do evento; os veteranos afirmaram que a organização estava melhor que a do ano passado, mas ainda deixava a desejar (principalmente pelo fato de muitas palestras e debates ocorrerem juntas, sendo impossível ouvir as pessoas) e a segurança não foi a ideal (nenhum caso de roubo foi citado, mas a maioria dos campuseiros disse que não se sentiam seguros e que um furto poderia ser feito facilmente por ali). Confira ai embaixo, os depoimentos:

Rauan Garbin, 18 anos

“Achei que as palestras seriam melhores e imaginei que a internet era mais rápida. Está rápida, mas pensei que seria mais”.

Andreia Martins, 22 anos

“Gostei muito da internet rápida e do network com pessoas de outras empresas, já que trabalho em uma empresa da web também”.

Marcella Caravlho, 19 anos

“A organização está melhor que no ano passado, mas falta bastante coisa pra melhorar. Segurança, por exemplo, ainda está pecando. A alimentação, pra quem pegou o pacote, está melhor que ano passado”.

Caio Henrique Pinheiro Melo, 23 anos

“ A organização está bem melhor que no ano passado. A segurança ainda tem problema, como ano passado. A acústica das palestras é muito ruim.Em relação a alimentação, a comida melhorou, mas ano passado podia repetir e era suco a vontade”.

Lucas Teixeira Costa, 25 anos

“Minha primeira Campus Party e achei muito organizado, muito animado. A segurança podia ser melhor, qualquer um podia roubar laptops apenas fazneod uma simples troca de adesivos. As palestras acho que foram direcionadas apanas para inciantes, achei que tinham que ter algumas mais profundas. Eu já sei tirar foto razoalvelmente bem, mas todas as oficinas eram sobre ‘como aprender a tirar fotos com a máquina que você tem’, ou coisa para quem não tem a mínima noção”.

Suelane Cristina, 21 anos

“A organização melhorou em relação ao ano passado, souberam aproveitar espaço. A segurança está igual à do ano passado, tem hora que eles relaxavam. Achei as palestras melhores que em 2009, foram mais abrangentes”.

Cleyton Fabio Leite Batista, 31 anos

“Achei o evento meio desorganizado. Excesso de fila pra tudo. Mas o contato pessoal foi muito bom. E a segurança ficava ruim a partir do momento em que eles cansavam e não vistoriavam mais nada”.