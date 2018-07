Qual a figura famosa mais improvável de aparecer aqui na Campus Party? É muito improvável mesmo. Acabei de topar com o Zé do Caixão na porta da Bienal. Ele me disse que iria fazer uma reportagem para o seu programa no Canal Brasil, que é pago.

Ele está subindo logo mais aqui no primeiro andar e me disse que não sabe o que espera por ele… E o que o batalhão de campuseros daqui deve esperar?

Fala sério… Balada dos nerds, galera que quer “abraço grátis”, concurso de tatuagem… Agora, com o Zé do Caixão, não falta mais nada para fazer da Campus Party o lugar mais bizarro do Brasil nos últimos tempos…

Como você está se preparando para a invasão do “terror” na Bienal?