Foto: Reprodução

“Todo mundo adora animações.

(…)

Sim, depois que o filme começa e você entra na fantasia da animação, há sempre aquele momento em que um novo personagem entra na história e começa a roubar a cena. E todo mundo reconhece a voz, e todo mundo sabe que conhece, mas sem a referência visual é difícil adivinhar qual o nome da estrela suando no estúdio, segurando folhas amassadas e vestindo fones de ouvido gigantes estilo Princesa Leia. É por isso que é demais quando os eletrons repentinamente explodem no cérebro de alguém, que pula e grita um nome. Então todo mundo sorri e dá risada e solta um grande suspiro de reconhecimento e relaxamento. Claro, algumas vezes há a checagem online ou a ocasional confirmação espere-pelos-créditos, mas quão sublime é quanto alguém simplesmente grita o nome e acerta?”

Esse é um trecho do posts #578, chamado “Quando alguém acerta o nome do ator dublando o personagem de uma animação” do 1000 Awesome Things, um blog dedicado a listar as mil coisas mais fantásticas da vida.

Todo mundo adora dizer que a vida é cheia de pequenos momentos felizes e que são eles que a fazem valer a pena. Blá blá blá à parte, um cara chamado Neil Pasricha resolveu compilar nesta lista 1.000 coisas muito legais. A maior parte delas é daquele tipo que a gente nunca dedica tempo para apreciar, mas que é realmente incrível. A contagem é regressiva, ele está no #577 e vai lançar um livro (que já está em pré-venda) com todas as mil pequenas coisas excelentes. O blog foi um dos vencedores do Webby Awards em 2009. É possível segui-lo no Twitter: @1000awesome