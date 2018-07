Nesta quarta-feira, 30, o filme Meninas Malvadas faz 10 anos de existência. O leitor cinéfilo dirá: “Mas é só um filme adolescente com a Lindsay Lohan!”, de maneira que a equipe do LOL responde: é… não só.

“Eu posso por todo o meu punho na minha boca. Quer ver?” “Eu posso por todo o meu punho na minha boca. Quer ver?”

Além de ser um ótimo filme adolescente com a Lindsay Lohan, Meninas Malvadas fez um bocado pela cultura da internet, contribuindo com cenas e frases para gifs incríveis que se espalharam por essa nave louca chamada interwebs.

Ops. Ops.

A história é simples: uma garota que cresceu na África (Lohan) se muda com seus pais para uma pacata cidade americana. Em sua nova escola, ela e os “esquisitos” da turma resolvem começar um plano ~maligno~ para tirar uma com a cara das garotas populares (boo, you, Regina George!), mas à moda de Cebolinha, o plano infalível não dá assim tão certo.

Além de ter revelado Lindsay Lohan, o filme ainda conta com Amanda Seyfried e Rachel McAdams em seus primeiros momentos no cinema, e um belo roteiro de Tina Fey (30 Rock, SNL, apresentação dos Globos de Ouro). Para celebrar a data, o LOL resolveu lembrar 10 gifs de momentos marcantes de Meninas Malvadas.



“Eu queria que todos nós pudéssemos assar um bolo feito de arco-íris e sorrisos, e nós poderíamos comê-lo e ser felizes!”. “Eu queria que todos nós pudéssemos assar um bolo feito de arco-íris e sorrisos, e nós poderíamos comê-lo e ser felizes!”.

“Mãe, vem me buscar? Tô com medo!” “Mãe, vem me buscar? Tô com medo!”

“Nós realmente deveríamos apunhalar César” “Nós realmente deveríamos apunhalar César”

“Tem álcool nisso?” “Tem álcool nisso?”

“Eu fico chateada porque as pessoas tem ciúmes de mim… mas não posso fazer nada se sou tão popular” “Eu fico chateada porque as pessoas tem ciúmes de mim… mas não posso fazer nada se sou tão popular”

“Quatro para você, Glen Coco! Vai, Glen Coco!” “Quatro para você, Glen Coco! Vai, Glen Coco!”

“Às quartas-feiras a gente veste rosa…” “Às quartas-feiras a gente veste rosa…”

“Não consigo fazer isso…” “Não consigo fazer isso…”

Grool.