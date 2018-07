Toda premiação é uma ótima oportunidade para memes e grandes momentos da internet, essa entidade maravilhosa. Com o Oscar não poderia ser diferente – ainda mais em tempos que a ~grande festa do cinema~ procura manter altos índices de audiência e viralizar (não à toa, a #selfie dos astros do cinema se tornou ontem o tuíte mais retwittado da história. Enfim, chega de blá-blá-blá e vamos aos 10 momentos/montagens mais legais da noite de ontem, que consagrou 12 Anos de Escravidão como o Melhor Filme da última temporada.

Em tempo: o LOL também fala sério às vezes, e esse post não poderia passar sem um momento bonito – pelo menos, para o Brasil. Foi comovente a inclusão de Eduardo Coutinho, o maior documentarista brasileiro, na lista do in memorian do Oscar. Salve, Coutinho!